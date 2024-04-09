減肥｜暖水排毒法1個月減3公斤！每日2個喝水時間燒脂提升消化力

減肥路上要找對的時間，就如愛情路上找對的人一樣，找不對徒勞無功，找對了事半功倍。喝水的時間、方式找對了，便能促進新陳代謝、提升腸胃消化能力、燒脂排毒、改善虛寒。



飲水2個最佳時間 增消化力排毒燒脂

日本養生排毒專家蓮村誠提倡「溫開水奇效排毒法」，建議早晨起床後飲用暖水，能暖和全身，促進體內代謝，將毒素更易排出體外。用餐前30分鐘，慢慢喝下100毫升的暖水，飯後休息10分鐘，然後稍稍散步20分鐘助消化，加速燃燒脂肪及毒素排出，更能提升減重效果。他強調，喝暖水的目的是恆常地保持消化力，淨化毒素，幫助減肥，不是只靠喝水不吃東西餓瘦自己。

日本養生排毒專家蓮村誠強調喝溫開水的目的是恆常地保持消化力，淨化毒素，幫助減肥。(VCG)

體內毒素如何形成：一旦吃進的食物無法適當代謝，血液中的營養素變成過剩的糖及膽固醇，囤積血液內，或變成尿酸囤積關節裡，這就是「毒素」。



暖水最完美飲品 含風能火能水能3要素

「溫開水奇效排毒法」源於印度教及佛教的傳統醫學「阿育吠陀醫學」，印度的醫學發展已超過五千年，阿育吠陀（Ayurveda）意為「長生之術」，流傳至今被認為是世界上最古老的醫學體系，提倡自然界和人體，都由三種能量構成，包括風能（Vata）、火能（Pitta）及水能（Kapha），從我們受孕那一刻開始，這三種能量就存在人體每個細胞及組織內，每個人都有自己獨特的風能、火能與水能比例，而暖水正含有這三種要素，是完美的飲品。

早晨起床後，飲用溫開水能夠暖和全身，促進體內代謝，將毒素更易排出體外。(VCG)

阿育吠陀醫學將一天分為六個時段，每個時段四小時。

風能：0200-0600、1400-1800；

水能：0600-1000、1800-2200；

火能：1000-1400；2200-0200；



每個時段都有適合進行的活動，時段不同，風、水、火的能量會改變身體的機能及狀態，將能量調整好，身體輸送營養的能力也被提升。

阿育吠陀醫學將一天分為六個時段，風、水、火的能量會改變身體的機能及狀態，將能量調整好，身體輸送營養的能力被提升。（摘自《不生病的溫開水奇效排毒法》）

按圖了解「阿育吠陀」最佳的2個喝水時間：

風能（0200-0600）：「風」能特別強，血液循環好，代謝效率高，毒素容易排出體外，6點前起床最好，六點左右喝溫開水是最佳時段，藉以促進排泄及排毒。

水能（0600-1000）：刷牙、清潔舌苔及排便等最好在10點前完成，將毒素排出，身體的循環會變好。

溫開水奇效排毒法 1個月減3公斤

此外，寒性體質、氣血不足的女性要多喝溫水，不建議喝凍飲吃冰品，避免損傷脾胃，讓寒氣堵住相關筋絡影響氣血循環，日積月累引致肥胖。大多數人開始「溫開水奇效排毒法」的一個月後，體重大約能下降2至3公斤。而餐前喝溫開水會有飽足感，令身體不想攝取超過所需的食物，飲食自然會減量。

喝暖水對排毒及增強消化力最有效的方法，有4點要留意：

按圖了解《不生病的溫開水奇效排毒法》書中建議喝暖水，對排毒及增強消化力最有效的方法：

1. 小口慢慢啜飲：不能一口氣灌下，因為一下子喝大量水分會造成身體負擔，尤其用餐前後，避免大口地灌下溫開水。

2. 晨起喝一杯約150毫升溫開水：花5至10分鐘慢慢喝，溫暖腸胃，促進整體代謝及促進排泄。

3. 用餐時飲用，早、中及晚餐一天三次，每次150毫升，邊用餐邊慢慢喝，幫助消化。

4. 三餐之間飲水：每隔20-30分鐘喝一兩口，溫暖胃腸，提升消化力，一旦消化力變好了，改成晨起一杯及用餐中慢慢喝就夠。

參考資料：《不生病的溫開水奇效排毒法》／蓮村誠／商周出版 、華人健康網