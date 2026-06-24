梅酒製作｜梅酒比例、時間5個釀梅酒秘訣　清香醇厚選青梅或黃梅?

釀梅酒做法｜釀梅酒季節到了！梅酒（日文：うめしゅ，Umeshu；英文：Plum wine）幾時釀製，不用牢牢記住，只要看到街市、超市的檔攤或貨架上放滿青梅便知。不過，最少還需待三至六個月以上才能品嚐。梅酒酸酸甜甜，開胃清潤，不嗜酒的人都很易接受。由選梅、選糖、選基酒、梅酒比例等都可按喜好調校，釀製出甜酸度、酒精濃度等獨一無二的專屬梅酒。



釀梅酒做法｜選梅子／基酒／梅酒比例

日本家家戶戶都會釀梅酒，就像我們的媽媽都會醃鹹柑桔一樣。梅子以紀州梅最著名，紀州是和歌山的古地名。製日本梅酒，我還是喜歡用和歌山的青梅，皮薄、肉厚、多汁，釀出來的味道較酸。喜歡濃郁甜蜜的，可用較成熟的黃梅。

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基酒，也有很多選擇，我用了麥製燒酎，味道清香。還有米酒、孖精、威士忌、白蘭地、伏特加等，各有風味，但酒精濃度不能太低，約20%以上，否則會令酒渾濁。冰糖也較砂糖好，釀出來的酒顏色金黃、晶瑩剔透。

基酒可選米酒、孖精、威士忌、白蘭地、伏特加等，各有風味。（鄒家鳳攝）

梅酒，就是那麼簡單，只需三種材料，最困難的就是……等，6個月的期待。

按下圖看清「釀梅酒」5大貼士：

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釀梅酒5大貼士

1. 選用青梅或黃梅？

青梅，皮薄、肉厚、多汁，釀出來的酒味道較酸。黃梅，較成熟，口感濃郁甜蜜。

2. 清洗抹乾

可加鹽洗刷梅的表面，再徹底沖洗及風乾，否則容易變壞，但不要曬乾。

3. 割十字／牙籤刺孔

為了讓梅味滲出，可在梅上𠝹十字或用牙籤刺孔。但之後要盡快放入瓶子，避免氧化變黃變黑。

4. 基酒約20%以上

除了燒酌，可按喜好使用孖蒸、三蒸、米酒、威士忌、伏特加等浸泡，但酒精濃度不能太低，約20%以上，否則會令酒渾濁。

5. 用糖首選冰糖

冰糖較砂糖好，釀出來的酒顏色金黃、晶瑩剔透。

釀梅酒食譜

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食譜 梅酒（浸） 材料 青梅400克、冰糖400克、燒酌或孖蒸720毫升 器皿：2公升玻璃瓶 做法 1. 青梅以清水洗淨，以小刀逐一把梅的果蒂剔去。 2. 加入鹽洗刷表面，再沖洗。 3. 把梅風乾，可以風扇輔助，至完全乾透。 4. 在梅的底部，用刀𠝹十字，讓梅味更易滲出酒內。 5. 玻璃瓶以滾水略烚，或徹底消毒，抹乾。 6. 把梅和冰糖相間，一層層放入玻璃瓶內。 7. 注入燒酌，加蓋封存，置於陰涼地方。其間偶爾輕輕搖晃，讓酒和糖均勻浸泡梅子。 8. 約6個月後，梅酒和梅子均可享用。

梅酒功效：

梅酒，曾是日本江戶時代的藥用酒，有助消除疲勞、調理腸胃，增加血液循環，防止便秘，治腹痛、助安眠。

攝錄、剪接：李啟康



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