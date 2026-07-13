蒸肉餅食譜｜鹹蛋蒸肉餅簡易做法/時間、加蛋白肉質滑溜1招更彈牙

蒸肉餅食譜｜說到簡易做法家常菜，莫過於連鑊都不用，做法只需將食材蒸熟便可的菜式，鹹蛋蒸肉餅就是最佳例子。雖然蒸肉餅食譜步驟簡單，但要令肉餅入口有咬口得來又滑，的確時間、技巧都需要有。今次就分享最簡單方便的方法蒸出靚肉餅！



若要快速在家製作肉餅，先到街市或超市買盒免治豬肉，先調味再蒸，肉餅不用加豉油都好味！

以免治豬肉來製作肉餅最方便。

蒸肉餅秘訣｜加蛋白肉質更滑溜

調味方面，生粉、鹽、糖、豉油這些基本調味都要加。想令肉餅更香，可加麻油，甚至少少胡椒。來到重點，想令豬肉更滑溜，可以加蛋白，令肉質「滑不嚡口」。

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鹹蛋蒸肉餅食譜

蒸肉餅秘訣｜拋打豬肉 彈牙有咬口

令肉餅更有咬口，先加調味，然後拋打豬肉，使其更有彈性，蒸出來的肉餅更有咬口及有質感。

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鹹蛋蒸肉餅食譜

蒸肉餅食譜｜要蒸幾耐時間？

食譜 鹹蛋蒸肉餅（蒸） 材料 免治豬肉300克、鹹蛋黃1隻、蔥少許 調味 蛋白1隻、生粉1茶匙、鹽1/2茶匙、糖1茶匙、豉油1茶匙、麻油1茶匙 做法 1. 將豉油、鹽、生粉加入免治豬肉拌勻。 2. 將糖、蛋白、麻油加入免治豬肉再拌勻。 3. 鋪平豬肉於碟上，加鹹蛋黃於豬肉中央。 4. 豬肉蒸13-15分鐘即成。

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梅菜蒸肉餅食譜

攝影：劉晴、王夕子剪接：李賢華



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