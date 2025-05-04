春天湯水食譜｜老黃瓜薏米豬𦟌湯生/熟薏米？去濕抗疲勞1類人慎飲

炎熱潮濕的天氣令人疲倦易累，但中醫指春困的疲勞乏力感會持續至5月天氣不再潮濕時才會好轉。想精神奕奕也可靠湯水改善，不妨試試今次介紹的老黃瓜薏米豬𦟌湯。

攝影：鄧穎琪



春天湯水食譜｜老黃瓜去濕重 愈皺皮愈好

春季之所以讓人感覺頭重重，全因為天氣潮濕，因此中醫注重去濕，而老黃瓜正好做到這一點。平時食飯不常吃到老黃瓜，因為它皮硬肉粗，適合煲湯卻不宜用來做餸。

切開老黃瓜，聞到一陣青瓜味道，原來老黃瓜果真的跟青瓜一樣。當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，而「老黃瓜」這個名字就正正反映出其又老又黃的特點，挑選老黃瓜的話，甚至是愈老愈多皺紋為之好。老黃瓜功效｜去濕護肝10好處3類人不宜 中醫推1款湯水先乾炒黃瓜

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜（4人分量）

材料：

老黃瓜1個

生薏米60克

陳皮1個

澤瀉10克

蜜棗4枚

豬𦟌半斤

水2公升

酒適量

鹽少許

做法：

1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。

3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

不失敗秘訣：

*老黃瓜的瓜皮都有營養，故不用去皮。

*凍水放入豬骨等氽水會較易排走雜質，過程中加酒是為了辟去肉羶味。

這個湯有利水、去濕的功效，基本上適合大部分人，體質寒涼者可加幾片生薑，以免過於寒涼。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 2

老黃瓜：味甘，性涼，可清熱去濕、利水消腫及解暑。

薏米：味甘、性微寒，利濕健脾，可除寒濕；而生薏仁利濕功效較熟薏仁強。

豬𦟌：補益氣血。

陳皮：理氣化濕、愈陳愈久的陳皮療效愈高。

澤瀉：去濕利水，不過有毒不宜多吃，否則會影響腎功能。本身肝腎有問題的話，飲前宜諮詢醫生意見。由於澤瀉不宜過量，所以這個湯一星期最多只可飲一次。

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