小滿二十四節氣｜小滿15款湯水合集健脾去濕抗疲勞　紓緩濕疹痕癢

小滿是中國廿四節氣之一，代表這時夏熟的農作物開始飽滿，但尚未完全成熟，故稱「小滿」。由這天至下一個節氣「芒種」期間漸入夏季，天氣愈來愈熱，雨水也愈來愈多。在潮濕的天氣裡尤其容易引發風濕、濕疹等，平日從湯水食療中入手，去濕、清熱、解毒，有助避免病邪入侵。



小滿養生湯水去濕提神 紓緩濕疹減痕癢

多雨潮濕的天氣，濕疹患者恐怕受苦最深，脾胃功能差的人，此時也易犯春困，體內濕氣未除，令全身及精神怠倦不振。註冊中醫師推薦以下12款健康湯水有助健脾、去濕及提振精神；另有3款湯水有助於清熱毒、紓緩濕疹及減輕皮膚痕癢。

小滿廿四節氣｜多雨濕熱宜吃苦減辣 中醫推18食物+1茶飲健脾去濕

小滿飲食宜忌

去濕、利水、健脾、抗疲勞12款湯水

去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節 寒濕天氣啱飲孕婦不宜

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夏天湯水食譜｜粟米鬚麥冬淮山湯 去濕利水養陰安神孕婦不宜

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健康湯水食譜｜去濕素湯淮山蓮子黨參湯 健脾安神補腎孕婦不宜

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【去濕湯水食譜】蓮子花豆茯神湯 利水去濕舒筋活絡養心安神

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紅棗桑寄生茯神湯｜去濕強筋骨補肝腎 熱氣人士不宜曾確診者慎服

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春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 性質平和人人適宜

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健康湯水食譜｜粟米栗子馬蹄赤小豆湯 清熱去濕補腎健脾人人皆宜

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夏天湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯 消暑化濕去水腫1類人不宜

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【健康湯水食譜】老黃瓜茯苓扁豆衣湯 健脾去濕減春困疲勞不適

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【健康湯水食譜】蓮藕眉豆花豆湯 強效去濕抗疲勞抖擻精神

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【健康湯水食譜】去濕強身椰香飄飄 五指毛桃山藥湯

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【健康湯水食譜】消滯去濕補氣三合一 愛凍飲唔夠瞓都市人恩物

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紓緩濕疹、減輕皮膚痕癢3款湯水

【健康湯水食譜】綠豆馬蹄紅蘿蔔湯 減輕濕疹痕癢清熱毒

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【健康湯水食譜】纾緩濕疹只需2種材料 粉葛土茯苓有助皮膚過敏

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【春天湯水食譜】土茯苓淮山牛蒡湯 健脾袪濕舒緩濕疹痕癢

土茯苓淮山牛蒡湯食譜

馬齒莧​金銀花水緩和濕疹痕癢

濕疹是非傳染性的皮膚疾病，痕癢發作時，皮膚脫皮出水，痛苦難當。註冊中醫師鍾啟福博士向我們解釋，對於濕疹發作期，如皮疹鮮紅，甚則滲水者，則可用中藥煎水冷洗患處，例如是馬齒莧水或黃柏水。據《趙炳南臨床經驗集》的中藥濕敷法：

1. 取2両馬齒莧或黃柏放在盆內，加水約2-3千毫升。

2. 煮沸15-20分鐘，待冷卻後用。

3. 準備紗布6-8層，大小與皮損相等。

4. 將紗布浸透藥液中，平放在皮損上，5分鐘後取下，反覆操作30分鐘，每日2-3次。

5. 結束時用棉球輕拭殘留的藥液。



注意藥液溫度要適宜，皮損過大者，應分區濕敷，手足部濕疹可改用泡洗法。相關文章︰濕疹｜急性慢性症狀各不同 中醫推馬齒莧水涼血解毒紓緩痕癢發作

另外，用室溫的金銀花水塗抹濕疹患處，中醫師認為可減輕痕癢。李時珍於《本草綱目》說：「金銀花能治療一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」受濕疹困擾的人可嘗試：

1. 將30克金銀花配2公升水煮沸後，轉細火再煲20分鐘，熄火放涼。

2. 將金銀花水塗在患處，紓緩濕疹痕癢。



注意水溫，水太熱反而容易惡化濕疹。相關文章︰【花草茶療】金銀花水舒緩濕疹痕癢 泡茶清熱解毒火鍋後飲最啱！