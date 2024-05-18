春天湯水食譜｜淮山薏米豬𦟌湯健脾去濕抗疲勞　淮山白雪雪唔好？

五月天了，仍乍暖還寒，街道上的木綿樹已開花，棉絮四處飄揚，春天總伴隨春困感覺，讓人提不起勁做任何事，悶悶不樂。今次特地請教中醫師煲一個適合春天飲用的湯水——淮山薏米豬𦟌湯。

攝影：鄧穎琪



想對抗「春困」這種纏人的疲勞感，不再頭重重，首要任務就是去走體內的濕氣！註冊中醫師邱穎琳說：「春天來到，帶有濕氣的溫暖海風由南面吹來，令空氣濕度升高，影響體內形成『濕』，使人疲倦乏力，即使有足夠睡眠都會疲倦、頭痛頭重、食欲不振。」

因此，她提供了一個去濕的湯水食譜，希望幫助讀者驅走疲勞感，不再沒精打采。

淮山薏米豬𦟌湯食譜

食譜 淮山薏米豬𦟌湯 材料 淮山30克、茯苓15克、薏仁20克、扁豆30克、白朮15克、蜜棗4顆、豬𦟌半斤、水1.5升、酒少許、鹽適量 做法 1. 茯苓、薏仁、扁豆、白朮與蜜棗等浸水15分鐘及洗淨備用。 2. 用另一碗水浸淮山15分鐘。 3. 冷水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，期間加入少許酒。 4. 所有材料放進鍋裡，大火煲10分鐘後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。

整個湯有去濕、健脾之效，湯料十分平和，多飲也無害，適合所有人於春天潮濕時飲用。

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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淮山：味甘性平，有益氣養陰健脾功效。坊間見到的淮山顏色如雪般白，其實是被硫磺燻過，但只要用熱水浸泡，便可順利去走硫磺。

茯苓：有「四時神藥」之稱，因它一年四季都適用，且有不同療效，如利水滲濕，甚至改善記憶力。

薏仁：味甘、性微寒，利濕健脾、可除寒濕。

白朮：健脾，可加強去濕功效。

扁豆：性平味甘，可健脾和中，利水滲濕。

豬𦟌：有補益氣血之效。

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