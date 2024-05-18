春天湯水食譜｜淮山薏米豬𦟌湯健脾去濕抗疲勞 淮山白雪雪唔好？
撰文：鄧穎琪
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五月天了，仍乍暖還寒，街道上的木綿樹已開花，棉絮四處飄揚，春天總伴隨春困感覺，讓人提不起勁做任何事，悶悶不樂。今次特地請教中醫師煲一個適合春天飲用的湯水——淮山薏米豬𦟌湯。
攝影：鄧穎琪
想對抗「春困」這種纏人的疲勞感，不再頭重重，首要任務就是去走體內的濕氣！註冊中醫師邱穎琳說：「春天來到，帶有濕氣的溫暖海風由南面吹來，令空氣濕度升高，影響體內形成『濕』，使人疲倦乏力，即使有足夠睡眠都會疲倦、頭痛頭重、食欲不振。」
因此，她提供了一個去濕的湯水食譜，希望幫助讀者驅走疲勞感，不再沒精打采。
|食譜
|淮山薏米豬𦟌湯
|材料
|淮山30克、茯苓15克、薏仁20克、扁豆30克、白朮15克、蜜棗4顆、豬𦟌半斤、水1.5升、酒少許、鹽適量
|做法
|1. 茯苓、薏仁、扁豆、白朮與蜜棗等浸水15分鐘及洗淨備用。
|2. 用另一碗水浸淮山15分鐘。
|3. 冷水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，期間加入少許酒。
|4. 所有材料放進鍋裡，大火煲10分鐘後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。
整個湯有去濕、健脾之效，湯料十分平和，多飲也無害，適合所有人於春天潮濕時飲用。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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淮山：味甘性平，有益氣養陰健脾功效。坊間見到的淮山顏色如雪般白，其實是被硫磺燻過，但只要用熱水浸泡，便可順利去走硫磺。
茯苓：有「四時神藥」之稱，因它一年四季都適用，且有不同療效，如利水滲濕，甚至改善記憶力。
薏仁：味甘、性微寒，利濕健脾、可除寒濕。
白朮：健脾，可加強去濕功效。
扁豆：性平味甘，可健脾和中，利水滲濕。
豬𦟌：有補益氣血之效。
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