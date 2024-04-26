檸檬水功效｜可美白令身體變鹼性？營養師解檸檬水5迷思 勿天天飲

檸檬可謂是女生的好朋友，因為網上有不少報道關於女星如范冰冰、趙薇，用檸檬水成功美白減肥。但事實上，單單一顆檸檬沖水真的可以有這麼多功效嗎？而且日日飲對身體會否造成負擔？讓我們向營養師了解當中的真偽吧！



為了減肥、排毒、美白，不少女生每天清早都會飲杯暖檸檬水，聽聞是有助排毒、減肥、美白。不過，根據美國食品及營養科學家Joy Dubost指出，檸檬水是對以上3項有少許幫助，不過作用有限。

1. 檸檬水對美白作用不大。（GettyImages）

1 檸檬水美白作用不大

檸檬含豐富維他命C及檸檬酸，具很好的抗氧化效果，長期適量飲用或令皮膚變得光澤，但建議別於早上使用，因當中的補骨脂成分是一種感光物質，若塗在面上再接觸到紫外線，有機會長出黑斑，反而導致黑色素沉澱。

2 檸檬水對排毒、減重幫助有限

營養學家Joy Dubost指腎臟與肝臟是負責身體的排毒工作，配上飲用大量的水和吸入足夠纖維去保持消化系統健康，已經是最好的排毒方法。

2. 檸檬水對排毒、減重幫助有限。（shutterstock）

不過檸檬當中的檸檬酸是可促進熱量代謝，增加腸胃蠕動，有助排毒。要注意的腸胃較差者是不適合用此方法，會有機會引發胃炎。檸檬同樣含有果膠纖維，但沖水會使纖維量大大減少，對於減重的幫助有限。

3 檸檬水不可日日飲

檸檬汁內的有機酸成分對腸胃有一定刺激性，建議用餐後飲用較適合，避免空肚和日日飲用。如果本身有胃潰瘍、胃酸倒流、腸胃曾動手術都不宜。

3. 檸檬水不可日日飲（shutterstock）

4 40℃水沖檸檬水最佳

檸檬主要的營養就是維他命C。維他命C容易因為高溫、日曬而破壞當中的營養。因此，檸檬水最好以一大片用40℃水沖泡，水的分量約800毫升。若太酸可加入1茶匙蜜糖、或是梳打水。

5 有助身體變得較鹼性

檸檬是一種鹼性食物。因為檸檬酸在體內會完全代謝生成二氧化碳和水，二氧化碳呼出體外，所以酸性也就減少。其實人體血液的酸鹼值是固定的，不會因為多吃某種鹼性食物而改變。不過營養師認為，檸檬或可有助令多吃肉的人士的身體變得較鹼性。

5. 食肉太多人士可或可有助令身體變得較鹼性（すたみな太郎NEXT）

事實上不只檸檬含有豐富維他命C，番石榴、奇異果等生果亦有大量維他命C。大家可以有多種方法去吸收維他命C。

（iStock）

資料參考：Healthline - 《The Truth About the Lemon Water Detox》