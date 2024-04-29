花青素｜抗衰老助防癌8紫色食物富含花青素　第2名小人參 點食好?

不同顏色食物各具營養，對各類疾病也有著不同療效。當中最為大家熟悉的一定是綠色食物，可以養肝清腸胃。不過，今日介紹的是愈來愈多人關注的紫色食物！紫色食物猶如女士護膚品一樣，集美顏、抗衰老、助防癌等於一身。即睇以下8種紫色食物的營養及好處。



花青素具抗氧化功效，助美顏護膚，保持良好狀態。（GettyImages／VCG）

花青素「天然口服化妝品」

紫色食物最特別是有很多一種叫青花素的物質。花青素是一種水溶性色素，在歐洲被稱為「口服的皮膚化妝品」。花青素具備了很強的抗氧化和防衰老能力，而且可以預防高血壓、減緩肝功能障礙。

花青素還可以改善視力、預防眼部疲勞，對於長時間使用電腦人士可謂護眼良品。同時可以增強免疫力，預防及治療多種癌症如抑制乳癌細胞。所以紫色食物對身體百利而無一害。

花青素6大功效：



1.有助預防癌症

2.預防心臟疾病

3.改善認知功能

4.護眼增強視力

5.改善免疫系統

6.增強/恢復體力



長時間使用電腦的人，可以食用含有花青素食物，預防眼部疲勞（資料圖片）

按圖看8大最多花青素的常見食物：

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1藍莓：

提起紫色食物，第一個想起可能是藍莓。藍莓是「超級水果」之一，亦是含有最多花青素水果。具護眼功效之餘，抗氧化能力也高。一盒約有80卡路里及糖分低，是減肥人士的健康之選。藍莓好處｜新研究：藍莓助防癌失智症4功效 日吃多少降心臓病15%

2紫色紅蘿蔔：

紫色紅蘿蔔又有「小人參」之稱，是蔬果中含有最多花青素的第二名。除了可以抗衰老之外，還可以預防心血管疾病，排毒防癌。

3紫葡萄：

紫葡萄是女性可食用的美容品，除了本身的花青素外，當中有的黃銅也是抗氧化劑之一，可以延緩衰老。一碗的份量，約100卡路里，等於半碗飯。不過葡萄糖分較高，建議不宜多吃。提子營養｜青提減肥紫提降血壓哪色最護膚？徹底洗提子靠1種食材

4茄子：

茄子皮有很強的抗氧化劑，可以抗衰老，同時有助於防止癌細胞發展。另外，茄子皮還有豐富的綠原酸，同樣具有抗氧化和抗發炎特性，還可以促進血液葡萄糖的調節。茄子營養｜防糖尿眼降血壓護心臟 5種正確食法免營養流失防中毒!

5紫洋葱：

洋葱本身含有微量元素硒，已經是一種很強的抗氧化功效。再配合紫洋葱表皮的花青素，加強抗衰老效用。而且還含有蒜素及硫化物，對免疫力有幫助。

6黑豆：

除了高效抗氧化外，黑豆亦具有保養喉嚨的功效。【黑豆營養】抗氧化助防癌降血糖5大好處 必做一步驟營養才吸收

7紫椰菜：

不難在沙律上發現紫椰菜的跡影，它屬於十字花科蔬菜，有抗癌、預防胃潰瘍作用。因為花青素非常豐富，具有清熱利濕、抗氧化作用。

8紫薯：

紫薯其實一點也不邪惡，對女生來說是非常有益，因為其花青素及纖維量皆很高，是高度抗氧化抗炎，減肥改善消化系統的好幫手。而且愈深色的紫薯，花青素含量愈高。【紫心番薯vs紫薯】常被混淆！簡易分辨營養功效食用宜忌一文看清

花青素食物點煮最好？

利用紫色食物時一定要留意烹調時間，因為花青素會因長時間高溫烹煮而流失。最好將紫色食物用作沙律材料，享用最多的花青素。如果想熟食的話，建議可隔水蒸熱或少油快炒。除此之外，食物長期雪藏也會令當中的維他命慢慢流失，食材新鮮時食用才能吸收最多營養。

按圖看紫色食物煮法：

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雖說紫色食物營養多，其實不同顏色的食物亦有不同好處，好像橙色的食物中的胡蘿蔔素，可以平衡油脂分泌；綠色食物中有葉酸，能製造紅血球；紅色食物中的茄紅素可以抵抗紫外光對皮膚的侵害。

千萬不要偏食任何一種顏色食物。（視覺中國）

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