桃膠/雪燕/雪耳功效｜3大平民燕窩護膚通便各有好處　感冒宜吃嗎?

桃膠／雪燕／雪耳功效｜女士想美顏不一定要吃山珍海味，不少平民食材都有美顏功效，媲美昂貴食材。今次介紹的是有「平民燕窩」之稱的3款食材：桃膠、雪燕、雪耳，不但價錢較燕窩便宜，滋補養顏的功效卻可與燕窩媲美。到底它們是什麼？各有哪些好處？哪一款性價比較高？



桃膠功效｜桃樹天然樹脂液 潤腸通便降血糖

桃膠，應該是近年大受熱捧的「平民燕窩」第一位，是桃樹所流出的天然樹脂液，凝結而成的橙黃色晶體，其含有豐富的植物性膠原蛋白，是一種天然健康食品。桃膠口感像啫喱，配上各式食材製成糖水，美味可口。【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香 加樣材料清甜健脾

按圖看「桃膠」5大功效：

桃膠功效1：治療血淋（尿血）和石淋（小便澀痛）如患有泌尿系結石者，可以透過服食桃膠得到治療。

桃膠功效2：生津止渴，緩解壓力

桃膠功效3：纖維豐富，潤腸通便，維持腸道健康，對於有便秘的人來說是一大恩物。

桃膠功效4：通血脂、降膽固醇，能提高糖尿病者胰島素水平、降低血糖、降低低密度脂蛋白膽固醇。

桃膠功效5：間接補充骨膠原蛋白。桃膠與燕窩不同的是，燕窩含有動物性蛋白質，而桃膠含有植物性蛋白質。植物性蛋白質是不能直接補充皮膚骨膠原蛋白。不過因桃膠有高水溶性纖維特性，有助腸道蠕動，間接有助美顏。

桃膠宜忌｜難消化 4類人不宜

不過，桃膠不是人人適用，濕重體質和患有腎病人士就不宜多吃，消化能力較弱及患胃病人士也應注意，因為攝取過多纖維，會令胃部難以消化，容易有「頂胃」感覺。

濕重體質、患有腎病、消化能力較弱及患胃病人不宜多吃。（IG@joannechy84）

雪燕功效｜雪燕樹木髓分泌 排解毒素 助減黑斑

雪燕，也是近年「平民燕窩」的大熱，是植物雪燕樹木髓的分泌物。雪燕形態與燕窩差不多，膠質較重，黏性也高，論美容滋潤皮膚的功效，比桃膠略勝一籌。冬天湯水食譜｜螺頭雪燕雞湯滋陰潤膚 雪燕像極燕窩應如何浸發？

按圖看「雪燕」4大功效：

雪燕功效1：滋潤皮膚。雪燕當中含有天然成分糖醛酸（含D-半乳糖醛酸）俗稱玻尿酸，及L-岩藻糖，膠質較重，對於乾裂或有乾紋的皮膚有一定幫助。

雪燕功效2：促進排毒。雪燕中含有L-阿拉伯糖，較難被消化及吸收，可從尿中排出，加上纖維豐富，促進腸道蠕動，有助潤腸通便，為身體排毒，減少肌膚上的黑色素和黑斑，保持白滑。

雪燕功效３：潤肺生津，改善口乾，咽乾，乾咳等情況。

雪燕功效4：滋陰潤肺，雪燕本身帶有滋潤功效，可以配搭滋陰食材如雪梨、木瓜、龍眼，增加功效。

雪燕宜忌｜胃脹便溏痰濕人士不宜 煙酒捱夜最啱

雪燕是適合經常捱夜，煙酒過多的人食用。不過，如果是平日痰濕內盛的人，症狀包括痰多、胃脹、便溏等，便不宜吃雪燕。



（VCG）

雪耳功效｜真菌植物 緊緻肌膚 減肥瘦身

古時，野生雪耳是相當稀有，直到有現代人工種植雪耳的方法後，才變為「平民燕窩」。雪耳又名銀耳，是真菌植物門真菌銀耳的子實體。最常用於糖水和湯水之中，如木瓜雪耳糖水，又或者與白果煲成湯水。【糖水食譜】木瓜雪耳糖水滋陰潤肺 保護嫩滑肌膚抗冷氣

按圖看「雪耳」7大功效：

+ 2

雪耳功效1：防動脈硬化。其膳食纖維能防止食物中的膽固醇和糖分被腸道過度吸收，降低血液中的膽固醇並穩定血糖。

雪耳功效2：溫肺益胃。雪耳性平，潤肺，助體內增加水分，益胃生津。

雪耳功效3：助防癌症。雪耳中的礦物質和豐富的硒元素，對於抗癌抑癌有很好的效果，常吃雪耳，有助預防癌症。

雪耳功效4：緊緻肌膚。雪耳含大量胡蘿蔔素，有效增強皮膚的抗損傷能力，同時維持皮膚細胞組織的正常機能，刺激新陳代謝。

雪耳功效5：減肥瘦身。雪耳的卡路里低，而且吸水力強，容易產生飽足感，從而減少脂肪吸收。

雪耳功效6：改善便秘：雪耳含有70％的膳食纖維，能促進腸胃蠕動、紓緩便秘。

雪耳功效7：降低膽固醇。雪耳含有蛋白質和氨基酸，提升人體免疫力同時，亦有助降低膽固醇。

雪耳宜忌｜感冒脾虛者不宜

雖說雪耳功效多，適合大部分體質人士。但是患有感冒、脾虛泄瀉、體內痰濕重的人都是不宜吃雪耳。



據海味舖的價錢比較，每150克的桃膠$59、雪燕$62、雪耳$21。燕窩碎每斤600克約$3000，一般燕盞約$4000。

平民燕窩｜桃膠護膚便、雪燕養顏美白、雪耳減肥促代謝

總括而言，桃膠、雪燕、雪耳的功效大致相同，同時亦各有特色，大家可根據自己的喜好和需要選擇適合自己的食材。

若以美顏為主，可以考慮雪燕，因為當中的膠質有效令身體排出毒素，又有美白作用，一舉兩得。

而以減肥瘦身為前題的話，不妨選用雪耳，其膳食纖維多之餘亦容易產生飽足感，是減肥人士必需。同時胡蘿蔔素有效增強皮膚能力，刺激新陳代謝。可謂瘦身同時又能護膚。

雖說桃膠的植物性膠原蛋白不能直接補充皮膚骨膠原蛋白，不過其高纖特性有利排便，腸道健康可以間接影響皮膚，也是可以護膚的一種。

木瓜雪耳糖水(資料圖片)

雪耳，其實早於中國史書上已有記載，被視為保養食材，而且效果相對平和，較為可靠。價錢上亦是三樣中最平，性價比最高。大家可以看看多款「平民燕窩」的食譜，製作自己的美顏食品。

【立即選購】「平民燕窩」之一：拉絲雪燕

【立即選購】「平民燕窩」之一：密花雪耳

【健康湯水】蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯 潤肺止咳舒緩鼻敏感

木耳雪耳山楂湯

【立即選購】按此前往挑選更多煲湯必備—南北貨及湯料