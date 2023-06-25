【橄欖油】特級初榨、一般橄欖油有何分別？購買7大事項一定要知

橄欖油的形象一直是優質油品，在追求健康人士的餐桌上更是經常出現。而且在許多熱門的飲食法像是地中海飲食或生酮飲食，都會對食用油脂佔每日攝取熱量有一定的比率，和對使用油脂的種類作出建議。不過，市面上橄欖油的名稱眾多，到底它們當中有什麼分別？



走進超市的食用油區，便會發現橄欖油的種類分3種，包括特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）、初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）、橄欖油（Olive Oil）。而產品名稱上有「 Premium 」一字又是否真的最好？而購買和使用橄欖油時又有什麼要注意？一齊了解一下這款優質油品─橄欖油。

（VCG）

酸度愈高油品質愈差

特級初榨橄欖油和初榨橄欖油相似，不過前者的游離酸度不超過 0.8%，而後者游離酸度不超過 2% 。酸度是量度油的品質高低，一般而言，酸度愈高代表油的品質愈差。不過酸度會因為放太久、光照、加熱時間長等因素而改變。

按圖了解特級初榨橄欖油（Extra-virgin Olive Oil）：

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橄欖油，被健康人士追捧並不是沒原因，因為它對心臟來說好處多多。橄欖油中的主要脂肪酸是一種稱為油酸的單元不飽和脂肪，佔總油含量的73％。而單元不飽和脂肪能降低體內低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）水平，保持血管暢通。特級初榨橄欖油營養更高，因為含有維他命E和K。

特級初榨橄欖油只適合涼拌沙律、調味，不適合猛火煎炸。（VCG）

按圖了解橄欖油（Olive oil）：

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橄欖油含有強大的抗氧化成分，這些抗氧化劑具有生物活性，可降低慢性病的風險。而且可以對抗炎症，保護血液中的膽固醇免受氧化。以上2樣圴可以降低患心臟病的風險。橄欖油當然不只對心臟健康有莫大好處，對身體亦有不同好處。

適量食用橄欖油可以降低患心臟病的風險。（GettyImages)

按圖了解橄欖油其餘的好處︰

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大概了解過橄欖油的好處和分別，便要知道在如何在琳瑯滿目的貨架上選擇適合自己的橄欖油。

按圖看購買橄欖油的7大注意事項：

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資料參考：衛生署、healthline、健康2.0