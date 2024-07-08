水煮餐減肥係錯？長期可易致便秘脫髮肥胖6大害處　健康吸油5招

減肥人士對油避之則吉，認為「油＝肥」，烹調時會用水煮（白灼），沒油便不會增加脂肪。不過，事實上水煮餐並非健康的減肥方法，長期食用更會對身體造成危害，引致便秘、停經。



脂肪一向令人感覺是導致肥胖的罪魁禍首，但這種想法其實大錯特錯！脂肪跟蛋白質及碳水化合物一樣，屬重要的營養素，是身體活動的主要熱量來源。如果身體沒有吸收足夠油脂，便會出現以下問題。

身體「缺乏脂肪」6大問題

1. 缺乏熱能

脂肪是可以儲存大量熱能，需要時為身體提供熱量。皮下脂肪則有助維持體溫。

2. 便秘

由於油脂有助潤滑腸道，幫助排便。如果身體缺乏脂肪，有機會引致便秘。

油脂有助潤滑腸道，幫助排便。(VCG)

3. 缺乏飽足感

油脂是其中一個令人產生飽足感的元素。如果缺乏油脂會令身體鬧饑荒，下餐就會想吃更多，結果弄巧反拙。

4. 影響維他命吸收

維他命A、D、E、K是屬於油溶性，它們必須溶在油裡面，才會被人體消化與吸收，所以脂肪便是作為它們傳送的媒介。如缺乏脂肪便無法消化與吸收部分維他命。以維他命E為例，缺乏它會令皮膚變得乾燥蠟黃；若缺乏維他命D則會令增加老年時骨質疏鬆的風險。

缺乏油脂會影響部分油溶性維他命的吸收，例如維他命A、D、E、K。（資料圖片）

5. 脫髮、停經

缺油會影響荷爾蒙合成，睪固酮、雌激素會下降，可能會大量掉髮；而女生容易停經、甚至不孕。

6. 影響脂肪酸吸收

亞麻酸 （Omega-6）與次亞麻酸（Omega-3）是身體必需脂肪酸，適量的脂肪酸可降低血液中的總膽固醇（ 包括： 有益及有害的） 及降血壓，和改善免疫系統功能。而這2款脂肪酸是身體無法合成製造，必須從食物吸收。

不飽和脂肪可分單元和多元不飽和脂肪，兩者皆為身體帶來益處的好脂肪，能降低體內的壞膽固醇，並提高好膽固醇的比例。（Gettyimages／視覺中國）

脂肪分2大類

根據衛生署顯示，從食物中常見的脂肪有兩大類，第一類是對身體有益的不飽和脂肪，而第二類是對身體有害的的飽和脂肪。不飽和脂肪的主要功能是降低體內的壞膽固醇水平及保持血管暢通。主要來自植物油，如橄欖油、芥花籽油；種子如瓜子、松子；硬殼果如合桃、腰果等。

飽和脂肪會令血液更易凝結，引致血管硬化、心臟病等疾病，加快肝臟產生膽固醇。吸入過量飽和脂肪更令血液的壞膽固醇上升。主要來源是動物性脂肪，即肉類、牛油、豬油、忌廉及蛋黃等，而植物性飽和脂肪則來自椰子油及棕櫚油。

吸入過量飽和脂肪會令血液的壞膽固醇上升。（GettyImages）

健康小貼士：

營養師建議每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的30%； 而飽和脂肪提供熱量更應在10%以下。



雖說水煮是一個健康低熱量的烹調方式，但餐餐都用水煮方法不但不能有效地減肥，而且會影響身體健康。那麼什麼煮食方法可以令身體吸收油脂之餘又可減肥？

按圖看建議的「5種健康煮食方法」：

5種烹調法 吸油脂又減肥

1. 衛生署建議使用蒸、燜、焗、滾、少油快炒的煮食方法，少用油炸油煎。

2. 煮食時用微波爐及易潔鑊來減低油量。

3. 多用天然香料調味，例如是洋蔥、蒜、薑。

4. 煮食時應減少「走油」，醃肉時亦不要隨手加入生油，因肉類本身已有一定脂肪。

5. 水煮餐也要有菜、有肉、有澱粉質， 因減肥也要以均衡飲食為基礎，少肉多菜，去肥剩瘦。

資料參考：衛生署、ETtoday健康雲