茶餐廳16款凍飲卡路里｜榜首1杯=1碗飯甜過7粒糖！走糖熱量少幾多

茶餐廳食物選擇多又便宜，但不少美食都是高卡、高脂，再配上餐飲的話，卡路里分分鐘爆表。那麼到餐廳進食，應該如何選才較健康，減低腰間脂肪的生長？



每日人體吸收的總熱量，除了食物，飲品也需計算入內。以女士每日平均攝取1,800卡路里及男士每日平均攝取2,000卡路里計算，每日3杯含糖飲品可達全日攝取熱量的五分一，要避免減肥陷阱，首先要了解餐飲的卡路里。

茶餐廳凍飲熱量最高1杯=1碗飯+7粒糖

清熱解渴不少人會選擇凍飲，口感冰涼以為熱量也少？事實並非如此，不只熱量不低，糖分也高，以下16款茶餐廳常見的凍飲的卡路里及熱量排名。

按圖看16款茶餐廳凍飲卡路里（按每100毫升熱量由高至低排名）：

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最高熱量一款是紅豆冰，以1杯300毫升計算，有261卡路里已相等於1碗飯，糖分更驚人共36克，猶如吃了7粒糖！但估不到凍柚子茶竟位居亞軍，凍豆漿也不能忽視，只是略低於凍朱古力。

1：紅豆冰

熱量：87千卡

糖分：12克

2：凍柚子茶

熱量：74千卡

糖分：10克

3：凍朱古力

熱量：55千卡

糖分：6.5克

4：凍豆漿

熱量：55千卡

糖分：7.6克

5：菠蘿冰

熱量：53千卡

糖分：12克

6：凍鴛鴦

熱量：52千卡

糖分：8.1克

7：凍杏仁霜

熱量：51千卡

糖分：6克

8：凍咖啡

熱量：48千卡

糖分：6.5克

9：凍檸茶

熱量：48千卡

糖分：8.3克

10：凍金桔檸檬

熱量：47千卡

糖分：8.4克

11：凍唂咕

熱量：47千卡

糖分：5.8克

12：菠蘿賓治

熱量：46千卡

糖分：9.6克

13：凍奶茶

熱量：44千卡

糖分：7.2克

14：凍檸樂

熱量：33千卡

糖分：7.5克

15：凍西洋菜蜜

熱量：32千卡

糖分：7.3克

16：凍檸蜜

熱量：32千卡

糖分：7克

凍飲熱量不低，熱飲又如何？為了健康，不少人點餐飲時會走糖，但無糖熱飲的熱量又會低幾多？

按圖看13款茶餐廳熱飲卡路里（按每100毫升熱量由低至高排名）：

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13款熱飲中最高竟是熱柚子茶/蜜，最低卡的是無糖熱檸茶，凍豆漿排第4，無糖熱豆漿卻排12。100毫升凍豆漿55千卡，熱豆漿只有28千卡，熱量少一半。

1：熱柚子蜜

熱量：74千卡

糖分：10克

2：熱朱古力（無糖）

熱量：57千卡

糖分：5.8克

3：熱檸檬金桔蜜

熱量：54千卡

糖分：9.5克

4：熱鴛鴦（無糖）

熱量：53千卡

糖分：4.9克

5：熱奶茶（無糖）

熱量：46千卡

糖分：2.9克

6：熱杏霜（無糖）

熱量：46千卡

糖分：3.8克

為了口感較滑，餐廳會加入少許淡奶，結果令熱量上升。

7：熱咖啡（無糖）

熱量：43千卡

糖分：2.1克

8：熱唂咕（無糖）

熱量：43千卡

糖分：3.6克

9：熱檸樂

熱量：42千卡

糖分：9.2克

10：熱檸蜜

熱量：40千卡

糖分：7.7克

11：熱西洋菜蜜

熱量：36千卡

糖分：0.81克

12：熱豆漿（無糖）

熱量：28千卡

糖分：0.74克

13：熱檸茶（無糖）

熱量：15千卡

糖分：0.82克

根據世界衛生組織建議將糖分降至5%，即少於25克或6茶匙糖，將能減低蛀牙和肥胖風險，並以此作為新的糖分攝取指引。而總熱量攝取約1,500-2,000卡路里。



茶餐廳點餐5貼士

外出用膳時，大部分餐廳都會奉送餐飲，令人很難拒絕。雖然餐飲的卡路里是不能改變，不過可以從習慣上作出改變。不妨參考一下食安中心的健康飲法建議：

按圖看5大健康飲法：

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1. 不要加奶加糖：可選擇已添加營養素的無咖啡因飲品，如好立克、阿華田。盡量飲用時不要加奶加糖以增加卡路里。加奶加糖後，熱飲約有150卡路里，凍飲則含200卡路里。

由於這些飲品含鈣質，在不加糖的情況下，可代替半至一份鈣質食物。以好立克為例，不含糖的卡路里是138千卡，但每杯有500毫克鈣，可作高鈣飲品。

2. 首選熱檸茶或檸水：在無特別喜好下，無糖無奶的熱檸茶或檸水是最佳選擇，切忌加入過多砂糖。

3. 不宜多飲：由於糖亦是致肥兇手之一，可以的話選擇「走糖」或「少糖」。不過新興茶餐廳飲品如檸檬利賓納、柚子蜜等，本身含有一定糖分，不宜多飲。

4. 豆奶取代全脂奶：奶亦是致肥兇手，其實不論淡奶、煉奶還是花奶，熱量都高。建議以豆奶取代全脂牛奶，或叫「少奶」。

5. 減澱粉質攝取：如飲用含熱量高的飲品，應留意其熱量及脂肪，建議同日或同餐中減少吸入澱粉質食物，每杯約減半碗飯。

資料參考：食物安全中心