椰棗營養｜降血壓防便秘6大好處　4粒熱量高於1碗飯！4類人要慎吃

椰棗，在香港一般在健康食品店、乾果店有售，在土耳其、杜拜及亞布札比等中東地居卻是隨處可見的馳名土產。椰棗備受歡迎，除了甜味似糖果般可口，也有不錯的營養，豐富的抗氧化劑、礦物質及纖維等，被讚譽為「沙漠中的麵包」。



椰棗是棗椰樹的果實，棗椰樹在世界各地，特別在熱帶地區廣泛種植。為人熟悉是椰棗甜如蜜，可作為天然甜味劑代替糖。椰棗中的品種Medjool稱為椰棗之王，比普通椰棗的營養更豐富，據美國農業部稱，Medjool富含膳食纖維、鉀、錳、銅、鎂、鈣、維他命B雜及維他命A。

椰棗有「沙漠中的麵包」之美稱，因為營養十分豐富。（rawpixel@Pexels）

點擊下圖了解椰棗有益健康的6大好處︰

+ 2

1.高纖防便秘：椰棗的纖維含量高，每100克中含有近7克纖維，可預防便秘使消化系統健康及更飽腹。

2.低GI食物：椰棗有豐富纖維，還可減緩消化，有助防止進食後血糖水平過高。

3.抗氧化力強：椰棗蘊藏豐富的抗氧化劑，比無花果和杏脯更高。可有效保護細胞免受自由基的侵害，例如當中的黃酮類化合物有助於減少炎症、多酚有抗炎特性。

4.預防貧血：椰棗鐵質多，每100克有0.90毫克鐵，約佔每天參考攝取量的11%。如果鐵質攝取不足，身體便不能製造足夠的紅血球， 引致缺鐵性貧血。

5.調節血壓：椰棗有豐富的鉀質，每100克有696毫克鉀。鉀是一種血管擴張劑，能緩解血管和動脈的緊張，從而緩解心血管系統壓力，有助抗動脈粥樣硬化。

6.鞏固骨骼健康：椰棗含有多種礦物質，包括磷，鉀，鈣和鎂，有助鞏固骨骼健康，預防骨質疏鬆。

椰棗熱量高4粒多過1碗飯 4類人要慎吃

根據《本草網目》，椰棗又稱無流子，來自中東的棕櫚科植物。《本草拾遺》中提及椰棗性溫，溫中益氣，除痰止咳，而在西醫角度富含膳食纖維、鉀、錳、銅、鎂、鈣、維他命B雜及維他命A，有益身心，但何醫師表示因為有其他更好藥材的功效可以代替椰棗﹐臨床上較少使用椰棗入藥，大多用作入饌。

相比精煉糖分做成的糖果，椰棗糖分及甜度更天然，適量進食可當小食，同時可攝取更多有利健康的營養。椰棗的熱量高於新鮮水果，平均4粒椰棗（約100克）約有282千卡，比一碗白飯還要高（食安中心資料顯示1碗飯約200克約有260千卡）但可提供超過6克的纖維和其他養分。不過，以下4類人士進食椰棗前需要留意，要慎吃才好。

按圖了解哪4類人不宜多吃椰棗︰

1.減肥或患糖尿病者要慎吃，建議先諮詢醫生及營養師的意見來決定食用分量

2.椰棗甜度高，過量食用會引起蛀牙，有牙齒問題人士慎食。

3.椰棗是高纖食物，棗肉黏性強不易消化，腸胃功能及消化功能較差者也宜慎吃。

4.鉀質較多，腎病患者要注意進食分量。

【立即選購】椰棗乾—營養又健康零食之選，含豐富纖維質與果糖！

參考資料︰

Medical News Today／Healthline／Organic Facts／Nutrition and You／認識缺鐵性貧血 - 衞生署- Student Health Service