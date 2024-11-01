淮山功效｜淮山=山藥？降血壓通便去水腫7大好處　去皮防手痕3招

秋冬季交接，氣候轉冷，強健體魄，未病先防，宜補肺益氣，淮山四季皆見，更宜在秋、冬時進食，有助提升及改善體質。淮山至少有7大健康好處，雖然是澱粉類食物，適量進食對控制食慾及血糖卻有幫助。常聞淮山、山藥是同類，它們是完全一樣嗎？



淮山功效｜4種常見淮山：山藥頭大身細、淮山多斑

我們常用的煲湯材料-淮山，它是薯蕷屬（Dioscorea）；淮山有鮮淮山及乾淮山之分，而鮮淮山中常見有4個稱呼：山藥、薯蕷、淮山及紫（心）淮山（紫心番薯），四者原來有分別︰

山藥：一般比淮山的體型粗，山藥頭大身細，表皮比淮山光滑。

薯蕷：是日本的稱呼，其實就是山藥，俗稱山薯或長芋。長芋比中國淮山或山藥，體型更粗，但味道較為清淡，在日本料理中，多被磨成蓉生吃，拌白飯或烏冬同吃。

淮山：表皮有許多似鐵鏽的天然斑點，不易洗掉，質地比山藥較堅硬細膩，不易折斷似鐵棍，拿上手時頗重，因此有鐵棍淮山之稱。

紫（心）淮山︰即是紫心番薯，屬芋頭及淮山一類，外皮粗糙，有紫色亦有啡色，身形短而飽滿，比較乾身，澱粉量多。外界常混淆紫心番薯及紫薯，紫薯屬甘薯類，紫薯熱量較紫心番薯低，紫薯肉質相對軟滑。

山藥、薯蕷、淮山及紫淮山（紫心番薯），四者皆有分別。（VCG）

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紫（心）淮山（purple yam）即是紫心番薯，紫心淮山亦稱為「參薯」。（尹嘉蔚攝）

淮山功效｜新鮮淮山、乾淮山如何處理？

雖然山藥與淮山在體型及重量上有分別，不過民眾已習以為常將山藥與淮山混為一談。新鮮的淮山常用於清蒸或壓成蓉用來做糕點，煲湯固然也可，使用新鮮淮山煲湯，湯水會更甜及更滑。中醫認為淮山，屬性平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。淮山亦有作乾貨出售，在中藥行中常見，亦為家庭主婦常用，可免去清洗及去皮的不便；不過，乾淮山十分雪白，因為它們被硫磺燻過，用熱水先浸泡可去掉硫磺味。

淮山處理｜防止手痕3招

若然還是喜歡用鮮淮山，在處理時宜帶上手套，因為淮山皮中含皂角素、淮山黏液裡含植物鹼，兩者皆可引起皮膚過敏而發癢，因此要避免接觸到淮山皮及其黏液。其實，刨鮮淮山皮還有一、兩個很不錯的方法，可找一隻筷子來幫忙，即使沒有手套也可防止雙手直接接觸鮮淮山，以下是做法示範︰

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方法１：用筷子

方法２：用熱水

方法３：戴手套



淮山功效｜去水腫保濕皮膚

以上提到淮山有益氣、補肺的功效，不過淮山有收澀的作用，故此大便有困難的人不宜食用，肚腹容易有脹氣的人也要少吃淮山。同時，淮山的鉀質較多，腎病患者也要注意進食分量。然而，一般大眾皆可食用淮山，由於它的質感粉糯，屬澱粉類蔬菜，不少人常誤以為它是「澱粉炸彈」容易致肥。其實，適量吃淮山反而有助於減肥、去水腫；及提升皮膚的保濕能力，它至少有7個好處對健康帶來裨益。

淮山有7個健康好處，包括提升肌膚保濕力、抗衰老及有助降血壓等。（尹嘉蔚攝）

按圖了解淮山更多健康好處︰

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1 減肥去腫

2 有助降血壓

3 促進血管健康

4 抗衰老

5 提升肌膚保濕力

6 改善便秘

7 補充體力



五指毛桃淮山粟米湯食譜

淮山海底椰無花果湯食譜

秋冬淮山湯水推介︰

1.五指毛桃淮山粟米湯︰補肺健脾 一家大細皆宜飲用

2.淮山海底椰無花果湯︰秋老虎湯水 保濕潤肺潤腸

3.淮山沙參蟲草花湯︰防寒養腎 抗手足冰冷

4.淮山茯苓扁豆湯︰老少咸宜 健脾去濕利水消腫

5.淮山腰果桃膠湯︰潤肺止咳益氣補腎 濕重人士不宜

參考資料︰

Healthbenefitstimes / Food Facts- What Are Yams Good For?/ Nutrition And You- Yams nutrition facts/ Natural Food Serie- 13 Incredible Health Benefits of Yam / 鉀的攝取 - 馬偕紀念醫院 /食物養生金典．大成圖書