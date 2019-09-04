【植物奶營養】暗藏高糖陷阱　實檢49款燕麥奶杏仁奶哪款熱量低？

植物奶風潮盛行，隨著銷售數字節節攀升，選擇亦漸趨多元化，不少café除提供常見的豆奶外，已有燕麥奶及杏仁奶讓消費者選擇，植物奶還包括椰奶、米奶及藜麥奶等。原味之外，市場上也見加入朱古力及蔬果等風味的植物奶來吸納更廣泛的消費群，然而植物奶當中的熱量及糖分大家知道多少？眾多植物奶選項中，哪些卡路里最多？ 攝影︰尹嘉蔚

全球純素（vegan）、素食（vegetarian）及彈性素食（flexitarian）的人口持續增加，此點也反映在植物奶的消費力度上。特別在這兩、三年間，植物奶跟素食文化抬頭均備受關注，據Market Watch於本年2月引述美國財經新聞網Comtex資料，預計到了2024年，植物奶於全球市場上將超過210億美元。推動植物奶市場增長的關鍵包括環境保護、動物保護、健康保健、乳糖不耐症或純素飲食等。英國第二大連鎖超市Sainsbury's於本年5月的研究，發現英國人飲食漸漸以植物為主，並預測到2025年英國素食人口將增長4倍。

植物奶風潮盛行，銷售數字節節攀升，到2024年植物奶於全球市場，預計將超過210億美元。

當中燕麥奶的勢力抬頭急速，在2018年Pinterest搜尋排行榜，燕麥奶成為最熱門的食品關鍵詞之一，搜索量高達186% 。比起豆奶或杏仁奶，燕麥奶的質地和口感更像牛奶，因此咖啡店漸漸普及使用燕麥奶，如消費者有需要代替牛奶製作Latte或泡沫咖啡等。

咖啡店漸漸普及使用燕麥奶，比豆奶或杏仁奶沖咖啡，口感更像牛奶。（資料圖片/陳嘉元攝）

超市及便利店亦引入植物奶出售，琳瑯滿目的款式及品牌，記者觀察所見暫以豆奶居多，緊隨有杏仁奶及米奶，再到燕麥奶及椰奶等，同時有產品摻入朱古力等口味。記者細閱營養標籤，從中發現某些產品埋藏高糖「陷阱」，對於需要控制體重或減肥的人士，建議選購時宜小心謹慎。

市售各式各樣的植物奶，需要控制體重或減肥人士宜細閱營養標籤，避免高糖產品。記者隨機檢視49款植物奶，某些產品的糖分甚高。

記者隨機在市場檢視各款植物奶，並劃分7類分別是豆奶、杏仁奶、米奶、燕麥奶、椰子奶、可可味植物奶及其他風味植物奶（藜麥奶、夏威夷果仁奶及蔬果味豆奶等），在49款產品中，較明顯見到是杏仁奶的熱量較其他植物奶低，當中某些牌子的豆奶、米奶、藜麥奶及朱古力味或其他風味的植物奶的糖分甚高，最高糖的兩款是朱古力味燕麥奶和朱古力味杏仁奶，以1杯250毫升的分量計算，每杯約有18克糖；每5克糖約1平茶匙，即每杯有約4茶匙糖分。此外一款無糖米奶，在其中發現250毫升中有14.5克糖（約為3茶匙），因為米本身已有糖分，即使產品不添加糖，消費者在選購時亦宜仔細閱讀營養標籤。

按圖先了解各牌子的豆奶熱量及含糖量（sugar）（次序由高至低熱量排列）︰

+ 34 + 33 + 32

按圖先了解各牌子的杏仁奶之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 8 + 7 + 6

按圖先了解各牌子的燕麥奶之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 6 + 5 + 4

按圖先了解各牌子的米奶之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 8 + 7 + 6

按圖先了解各牌子的椰子奶之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 4 + 3 + 2

按圖先了解各牌子的朱古力味植物奶​之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 2

按圖先了解各牌子的其他風味植物奶​（夏威夷果仁奶、藜麥奶、蔬果味豆奶等）之熱量及含糖量（次序由熱量高至低排列）︰

+ 8 + 7 + 6

總結以上49款產品中，以下5款植物奶，以每杯250毫升來計算為低熱量及低糖的參考選項︰

1. 維他奶無添加糖純豆漿，60千卡/杯，糖分約1.3克（約1/5茶匙糖）。 2. Go Natural米奶，80千卡/杯，糖分少於1克（約1/5茶匙糖）。 3. Blue Diamond無糖杏仁奶，30千卡/杯，糖分0克。 4. UFC無糖椰奶，62.5千卡/杯，糖分4克（約1茶匙糖）。 5. Milkadamia無糖夏威夷果仁奶，52千卡/杯，糖分0克。

據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

參考資料︰Sainsbury’s- The Future of Food Report、Market Watch