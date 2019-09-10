【豉汁蒸鯧魚食譜】黃立鯧營養豐富　自調豉汁更惹味只需一個步驟

上次試過煮梅菜蒸鯇魚，反應不俗，看來大家對蒸魚都有些興趣，於是今次示範蒸原條魚，一於就試個成本低又容易的豉汁蒸鯧魚，魚肉嫩滑再配香濃惹味的豉汁，實在很不錯！ 攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏 剪接：詹郭敏 場地提供：美亞廚具

鯧魚，有人寫作「䱽」、「倉」，總之大家睇得明就好。有人會用鷹鯧，而今次我蒸的則是黃立鯧，預兩個人分量，大約買了半斤，$30有找。街市的魚販會預先劏好刮鱗，但回家後還是有點工夫要做，一邊沖水，一邊擘開魚身將裡面的內臟、血管和污物去掉，只要見到沖出來的水再沒有血絲等，就代表差不多洗淨，可以印乾水分。

有人怕魚蒸得太熟會老，但又擔心有些部位蒸得不夠熟，可以在魚背較厚肉的部分𠝹一刀，不但不影響賣相，也讓受熱更均勻，同時保持魚身嫩滑。至於豉汁，主要都是蒜蓉、豆豉與其他基本調味，辣椒可加可不加，但加完會更加惹味。醬汁鋪滿鯧魚，拌勻同吃已十分夠味，蒸魚豉油甚至可略去。

豉汁蒸鯧魚食譜

健康小貼士：

鯧魚是一種營養極豐富的魚，100克魚肉含蛋白質15.6克。鯧魚本身的膽固醇含量已經較其他動物和魚類為低，另富含不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇，同時預防心血管疾病。

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