【豉汁蒸鯧魚食譜】黃立鯧營養豐富　自調豉汁更惹味只需一個步驟

教煮
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上次試過煮梅菜蒸鯇魚，反應不俗，看來大家對蒸魚都有些興趣，於是今次示範蒸原條魚，一於就試個成本低又容易的豉汁蒸鯧魚，魚肉嫩滑再配香濃惹味的豉汁，實在很不錯！

攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：詹郭敏

場地提供：美亞廚具

鯧魚，有人寫作「䱽」、「倉」，總之大家睇得明就好。有人會用鷹鯧，而今次我蒸的則是黃立鯧，預兩個人分量，大約買了半斤，$30有找。街市的魚販會預先劏好刮鱗，但回家後還是有點工夫要做，一邊沖水，一邊擘開魚身將裡面的內臟、血管和污物去掉，只要見到沖出來的水再沒有血絲等，就代表差不多洗淨，可以印乾水分。

有人怕魚蒸得太熟會老，但又擔心有些部位蒸得不夠熟，可以在魚背較厚肉的部分𠝹一刀，不但不影響賣相，也讓受熱更均勻，同時保持魚身嫩滑。至於豉汁，主要都是蒜蓉、豆豉與其他基本調味，辣椒可加可不加，但加完會更加惹味。醬汁鋪滿鯧魚，拌勻同吃已十分夠味，蒸魚豉油甚至可略去。

豉汁蒸鯧魚食譜

健康小貼士：

鯧魚是一種營養極豐富的魚，100克魚肉含蛋白質15.6克。鯧魚本身的膽固醇含量已經較其他動物和魚類為低，另富含不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇，同時預防心血管疾病。

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食譜 豉汁蒸鯧魚（蒸）
材料 黃立鯧1條（約半斤）、葱3條、油2湯匙、蒸魚豉油適量
豆豉汁：蒜蓉1茶匙、豆豉20粒、辣椒1條、鹽少許、糖少許、果皮1小塊、生抽少許、生粉半茶匙、水適量
做法 1.黃立鯧洗淨，去除肚內血管及污物，再瀝乾水分。
2.果皮、豆豉浸軟，前者刮瓤切碎，後者洗淨並壓碎成蓉。
3.燒熱鑊下油，爆香蒜蓉、豆豉和辣椒。
4.蒜蓉與豆豉稍為放涼後，加入其餘豆豉汁配料，拌勻。
5.倉魚放碟上，塗上豆豉汁，大火蒸10分鐘。
6.葱花放魚上，油煮成熟油灒上，下葱花，有需要可淋蒸魚豉油，即成。
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