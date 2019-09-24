【大昌大減價】$10兩盒Oreo威化、5包壽桃拉麵...低至4折入貨精選

大減價，毋須理由，四季清貨要減、慶祝節日要減、年度清倉要減，務求去舊迎新，重新開始。大昌食品，近日也進行大激減，不但低至4折，更特設均一價$10、$20、$30，由白米糧油凍肉，到汽水點心零食都有，麵食款式最多，糧油罐頭最平，粟米油或可趁機儲備糧餉，當無街去、無心情的日子，隨時候命。 攝影：鄒家鳳

大昌食品，比其他大型超市店舖規模較小，但更集中最熱門的貨品，種類也齊全。近日豬價高企，在街市買2條一字骨已經$100，這裡的泰國無骨豬梅肉扒240克$39.9一包，買第2包半價，即$59.8兩包！雖然新鮮豬難以跟雪藏豬比，但只要烹調得宜，一樣美味！不妨參考以下食譜：

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煙熏鴨胸肉1件裝$19.9/2包（原價每包$19.9）

除了豬牛羊肉優惠，煙熏鴨胸半價$19.9/2件，粟米油更低於4折，不過是最大樽裝6600毫升！一年也不知是否用得完！

按圖看各款減價「急凍食品」及「糧油雜貨」：

+ 14 + 13 + 12

不過，說到24小時在家中候命，廚櫃必備的當然是即食麵，減價系列中麵食最多，韓國薯仔麵、辛辣麵、日版港版出前一丁、土炮壽桃牌鮑魚麵、烏冬、拉麵等，是時候儲糧了。

按圖看各款減價「麵食」：

+ 11 + 10 + 9

最近喜歡上喝椰子水，不但可以清熱去水腫，還能補充電解質，代替運動時常喝的寶礦力。尤其綠白色包裝那款，清甜潤喉，在便利店買要$15一支，這裡特價4支才$36.9。

其實，呢款減幅不算多，只是平一蚊，不過這款口味威化蛋卷不是經常有。Oreo夾心威化朱古力味、利是芝士夾心威化18克x3$10/2盒（原價每盒$6）

按圖看各款減價「零食」和「飲品」：

+ 8 + 7 + 6

大昌大激減

優惠日期：即日至10月2日

查詢熱線：2216 8068