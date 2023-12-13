冬薑營養｜立冬後收穫冬薑辣度足可緩解經痛 1種薑讓血管年輕17年

薑辣素是薑的主要成分，此營養素能夠促進血液循環及胃酸分泌，並提高消化功能，有助舒緩咳嗽及喉嚨痛，在冬天更有溫暖身體的作用，可以改善手腳冰冷、加強身體免疫力，以及祛寒治療感冒等。



冬天吃薑可緩解感冒加強身體免疫力

冬季天氣又濕又凍，預料下周溫度將逐漸下降。天氣乍暖還寒最適合飲薑茶，而吃薑也可以驅除寒意。薑除了可緩解因受寒而起的輕感冒、胃脹、止嘔及止瀉之外，也有其他5大好處：

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薑其他5大功效

1）改善胃口不佳促進食慾

生薑味辛能夠幫助刺激唾液、胃液以及消化液的分泌，刺激腸胃蠕動，增進食慾。



2）驅寒止嘔

生薑中含有的薑醇、薑烯、等揮發油，有止吐效應，孕婦可以食薑抵抗害喜，一般人也可以缓和暈車症狀。另外生薑中含有的薑辣素、樹脂等，可以對出現寒性嘔吐的人士使用。



3）解海鮮毒素

魚蝦蟹類食材比較濕毒，烹煮過程中加入生薑，有助降解寒性，吃起來較不傷脾胃。特別吃完蟹後喝杯薑茶，亦能消減蟹肉的寒涼。



4）祛除水腫

在中醫理論裡，吃冰涼食物，會讓身體的代謝循環䉶得差，讓「濕氣」難以排出。吃薑有一定的利尿功效，助身體排出多餘水分祛除水腫。



5）預防感冒

生薑味辛、性微溫，入脾、胃、肺經，主治風寒感冒、風寒感冒咳嗽等病症。若食用薑母更能刺激身體血液循環，去除體內寒氣並加強身體免疫力。



冬薑即立冬後收穫的薑，是一種味道辛辣的調味品，也是一種功效出色的中藥材。（網上圖片）

冬天採收的冬薑 可舒緩經痛問題

梁楚瑩中醫師指，薑家族中成員很多，其中冬薑即立冬後收穫的薑，是一種味道辛辣的調味品，也是一種功效出色的中藥材。冬薑性味辛，溫。歸肺、脾、胃經。而冬天採收的冬薑辛辣度十足，有較佳的驅寒止痛、活血止痛功效，是宮寒痛經女性緩解經痛佳品，而有一種薑的製成品益處更多，就是日式餐廳常見的醃薑片。

註冊中醫師梁楚凝。（圖片由被訪者提供）

進食醃薑片能讓血管年輕17年

日常在日式餐廳吃到的薑片，不但能幫助去除口中海鮮的腥味，而且更含有鉀、鎂、銅和錳，研究指出，生薑可以改善記憶力，並幫助於減少噁心、肌肉疼痛及關節疼痛的發生率，也能改善壞膽固醇值。

進食醃薑片能讓血管年輕17年。（網上圖片）

而這些醃薑片，因為有以醋來製作，日本石原醫院副院長石原新菜醫生指出，醋中的檸檬酸和胺基酸有助去除血管中的廢物，促進血液的運行。還有抑制血液中三酸甘油脂的運作，可以預防高血壓、糖尿病等疾病。另外，薑烯酚更能提高身體代謝，達到瘦身的效果。

按下圖看醃薑片食譜：

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日本電視節目主持人小堺一機，做了一個10天的飲食實驗，只是每天在三餐的食物中加入醃薑片，每天吃大約30克，他的血管年齡由74歲降到了57歲，血糖值也由超標的151，降到標準值以下的95。

按下圖看子薑、粉薑、老薑及薑母之別︰

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資料來源：《養氣血先養脾胃：中醫大師無病到天年的養生方》