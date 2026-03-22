蒜頭功效｜西醫之父大蒜10好處　降血壓膽固醇增男性魅力2瓣就夠?

蒜頭功效｜蒜頭營養｜大蒜，喜歡它的朋友可以很愛，大口大口生蒜照吃可也，完全不怕辣；但也有人嫌它味太濃，吃完會口臭，對它避之則吉。常聽聞大蒜可以殺菌，原來除此之外它還有許多好處，對人體十分有益，以下將介紹10個大蒜的好處。



蒜頭功效｜以蒜入藥？

古時醫學未發達，不論埃及人、巴比倫人、希臘人、羅馬人和中國人等，據說都曾以蒜入藥，推崇其藥用價值。古希臘時期，有「西醫之父」之稱的醫生Hippocrates曾有句名言：“Let food be thy medicine, and medicine be thy food.”（讓食物成為你的藥物，你的藥物就是你的食物。）在那個年代，很多人迷信疾病是由於天譴或超自然力量所致，唯獨Hippocrates相信患病是跟環境、飲食、生活習慣有關。

早在古時，醫生已喜用大蒜入藥，認為它能治病。（Unsplash）

有指他在當時力推以「蒜」作為肺部疾病之食療，並用它紓緩瘡毒、當作瀉藥等等。雖然現在甚少以蒜當藥，但其實大蒜對健康的好處不容忽視，以下就分享一些蒜的功效。

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1.熱量低營養高

單單一瓣蒜頭，已蘊含豐富營養，以下為蒜的營養成分（分量為1瓣，約3克）。

熱量：4.5卡

蛋白質：0.2克

碳水化合物：1克

維他命B6：佔每日人體所需的2%

維他命C：佔每日人體所需的1%

錳：佔每日人體所需的2%

硒：佔每日人體所需的1%

纖維：0.06克

此外，還有其他營養素，包括：鈣、銅、鉀、磷、鐵和維他命B1等。

蒜的營養價值十分豐富。（GettyImages / VCG）

請按下圖睇大蒜其餘10大好處：

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2. 促進細胞健康

蒜是葱屬植物，與洋葱同屬一家族，與洋葱、青葱和韭菜等密切相關。一顆蒜頭若有10至20瓣蒜，其益處原來是由切碎、壓碎或咀嚼蒜瓣時形成的硫化合物引起。化合物中以殺菌的「大蒜素」最多人認識。不過，大蒜素並不穩定，當蒜頭被切開後，它只能短暫存在於新鮮大蒜中，建議盡快食用。

3. 對抗疾病

一直有指蒜能醫感冒，其實大蒜補充品可增強免疫系統功能。一項為期12周的大型研究發現，每日服用大蒜補充品，可使感冒次數減少63%，症狀持續時間亦縮短。另一項研究亦指出，高劑量的陳年大蒜萃取物，使患感冒或流感的天數減少61%。

4.降血壓

高血壓容易導致心臟病和中風等，嚴重威脅健康，有人體實驗發現，大蒜補充劑能顯著的降血壓。一項研究顯示，600-1,500毫克的陳年大蒜萃取物，有效在24周內降血壓，效果媲美Atenolol（即乙型阻斷劑，是降血壓藥一種）。不過，補充劑量必須要夠高才能達到預期效果，相若於每天大約四瓣大蒜。

5.降膽固醇

大蒜可以降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）。對於膽固醇過高的人，大蒜補充劑或可將總膽固醇、壞膽固醇等降低約10至15%，不過對於高密度脂蛋白膽固醇（HDL，俗稱好膽固醇）則沒什麼影響。

6.抗氧化力強

自由基造成的氧化損傷，會加速衰老，而大蒜所蘊含的抗氧化劑，則可保護身體對抗氧化，減慢衰老。有研究指，高劑量的大蒜補充劑能增加人體的抗氧化酶，並顯著降低高血壓患者的氧化壓力。更甚者，有一個說法認為降膽固醇、血壓及抗氧化等的綜合作用，或降低腦退化等常見腦部疾病的風險，但仍然有待證實。

7.改善運動表現

大蒜是最早被發現能「提升表現」的物質，早在古時已用作減輕疲勞，並且能提高勞動者的工作能力。有文獻記載，古希臘奧林匹克運動員都獲授予大蒜，讓它們表現得更好。有服用大蒜油6周的心臟病患者，最高心率降低了12%，運動能力亦勝過從前。有動物研究顯示，大蒜有助提高運動表現，不過相關的人體研究就不是太多。

8.排走人體重金屬

高劑量的大蒜硫化合物，可防止器官受到重金屬毒性的損害。有一項為期4周的研究，針對過度接觸鉛的汽車電池廠員工，而研究發現，大蒜將血液中的鉛含量降低了19%，並減少了許多臨床毒性症狀，包括頭痛和血壓。每天服用三劑大蒜，減輕症狀的成效，甚至比「D-青霉素」更強。

9.改善骨骼健康

囓齒動物研究顯示，蒜能通過增加雌性雌激素等，最大限度地減少骨質流失。一項針對更年期婦女的研究發現，每日服用一劑乾大蒜萃取物（約相當於2克生蒜），可顯著改善雌激素缺乏的問題，因而推斷它對女性骨骼有益。此外，大蒜、洋葱等也可能對骨關節炎有益。

10.延長壽命

除了以上好處，大蒜還能對抗傳染病也是重要因素之一，對老人或免疫系統失調的人而言，傳染病是常見死亡原因，因此大蒜或許能救他們一命。

蒜頭可減肥、提升男性吸引力？

有學者曾提出蒜可減肥，其中一種名為Ajoene（阿藿烯）的物質，能發酵血液內的特別物質，破壞脂肪沉積層，所以將來或有減肥藥會以蒜作為原料。其次是，有指大蒜能提升男性吸引力，捷克曾有大學做過一個研究，指男性在約會前12小時食兩瓣蒜的話，能增強吸引力，這種情況下的男人體味居然讓女性為之瘋狂，聽來得啖笑，但有興趣的讀者可試試。

蒜頭功效｜進食注意事項

不過，任何食品若食得太多都有機會適得其反，所以也需注意以下幾點：

（1）醫生不建議孕婦及正在餵哺母乳者食過量的蒜，而7歲以下的小朋友亦只應該食適量的蒜。

（2）手術前2星期不宜食大蒜，因為蒜能稀釋血液，使手術時大量出血。

（3）大蒜接觸皮膚後或會使皮膚產生灼熱感，所以若你要用大蒜作為外敷用途，請先諮詢醫生。

（4）對貓和狗等動物來說，大蒜有如毒藥，尤其是秋田犬和柴犬等日本種的狗隻。

值得一提的是，蒜有一個很大的優點，就是夠百搭，配很多食材和菜式皆可。若你怕生蒜太辣，可參考以下食譜，製作你喜歡的大蒜料理。

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資料來源：Healthline、BrightSide