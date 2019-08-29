【蒜頭處理】提升蒜頭營養3大方法　4大錯誤或損健康！（附食譜）

蒜頭，雖然是是一種很極端的食品，但是也不能否決它對人體的好處。儘管大量食用可能會導致口臭，不過以大蒜入饌更能增添香氣和濃郁的味道，有如天然的調味料。原來只要用以下3個方法更可以令大蒜增加味道，同時提升益處！

大蒜的好處不用多說，有助提升免疫力、增強記憶力、穩定血壓等。蒜的吃法有很多，蒜片、蒜蓉、炸、炒、焗等。原來不同的準備方法會改變蒜中的蒜氨酸，改變其效力的發揮。大多數人都用錯了方法處理，令其營養流失，甚至可能有損健康，可謂得不償。

按圖看處理蒜頭常犯的4大錯誤：

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那麼應該要如何處理大蒜才能保持它的營養，同時又可以令其蒜氨酸增加呢？按圖看3個步驟令蒜頭營養更多更健康：

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原來蒜細胞壁的破壞愈多便愈能令它的功效更顯著，筆者認為將蒜切成蒜蓉更有一份治療感。如果下次會以蒜入饌時不妨參考以下食譜，大多都是將蒜切成蓉或瓣，減壓之餘亦可以享受大蒜帶來的好處。

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資料參考：Science Daily / Eating Well / ACS Publications / 華人健康網