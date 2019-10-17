【入廚貼士】 雞翼排骨解凍方法　2種必備材料極速融雪靠得住！

雞翼、雞髀、排骨或豬骨等凍肉，凹凸不平，又厚又大件，「湯煲三文治式」的解凍方法想用也用不著，家中也沒有導熱最強的鋁製煲，有效而快速的急凍肉解凍提案，記者實試過了，只需運用家中必有的2種材料，也是花5分鐘便可快速解凍。

極速的解凍方法是主婦經常感頭痛的問題，我們也為快速解凍寫過不少提案，連食安中心測試的4大常見解凍法，雪櫃、微波爐、室溫及流動自來水，哪樣最安全避免凍肉受細菌感染，也為大家詳盡展示過，想溫故知新可按此連結。

或看下圖快速理解︰

（資料圖片）

居家小智慧多不勝數，當然也包括凍肉急速解凍方法，早前日本電視台建議的「湯煲三文治式」解凍法引起大眾興趣，鋁煲、鐵煲及不鏽鋼煲，三者以鋁材傳熱最快，日本人常用的雪平鍋便是鋁製器皿，具備優異的導熱性及保溫性，因此藉室溫水與冷凍肉的溫度差異，再靠鋁煲傳熱使凍內軟化。

鋁製的雪平鍋鍋身超輕，導熱超快，它是常見的日本廚具，帶木頭單手柄，並有一個或兩個嘴口方便傾倒湯或汁，它起源於日本飲食文化中需要常煮高湯及煮物而生，香港一般較難買到雪平鍋，價錢亦偏貴。（網上圖片）

除非你了解家用的煲也是鋁製，如果用香港常見的不鏽鋼湯煲，記者以往也試過，對於解凍肉類只有少許幫助。第二點是只適用於平坦及切得較薄的凍肉，例如市售的牛扒、豬扒、魚塊或漢堡扒，雞扒凹凸不平已經勉強，雞翼更是用不得其法，排骨及冷凍素肉等，又大又不平坦，即使忘了前一晚放雪櫃下格解凍，也有緩衝之法，運用家中必有的2種材料幫手。

記者實試，用了2種家中必有的材料解凍凹凸不平的凍肉，解凍時間需按凍肉的大小尺寸而定，以下測試為2個拳頭大小的凍肉，解凍時間用了5分鐘！

請按圖看方法及需留意地方︰