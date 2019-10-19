【秋天健康湯水食譜】羅漢果雪梨雪耳湯　金羅漢果還是羅漢果好？

下星期三（10月23日）便是霜降，是秋天最後的一個節氣，意指天氣漸冷。儘管溫度只有輕微的下降，仍確切感受到天氣變得乾燥，皮膚亦容易敏感。為了避免因天氣的轉變而喉嚨發炎，可以多煲些清潤湯水，如非常適合秋天飲用的羅漢果雪梨雪耳湯！ 攝影：余曉彤

羅漢果的天然甜味豐富，而且有清熱潤肺之功效，是秋天湯水必用的材料之一。不過金羅漢果跟羅漢果你又會如何選擇，功效上又會有什麼不同？訪問了註冊中醫師林婉珺，兩者的功效原來一樣，只是味道上有分別，傳統羅漢果比較濃郁，金羅漢果就比較清甜。

林醫師指金羅漢果的製作方法可保留更多羅漢果天然營養，而且更去除了羅漢果那股怪怪的焦苦味。（IG@monica.keto.photography）

另外，不少人在煲湯時也會用雪梨乾來取代雪梨，因為雪梨乾可以煲湯之餘也可以沖茶。不過原來兩者在功效上是有分別的，林醫師指用新鮮雪梨令整個湯水更清潤，連皮的效果更佳。

當然也可以用雪梨乾煲湯，建議將雪梨乾的芯切走，去除酸味。

羅漢果雪梨雪耳湯食譜

此湯有潤肺化痰、清熱止咳、生津潤燥的功效，適合秋天乾燥的天氣飲用。 註冊中醫師林婉珺

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 3 + 2

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