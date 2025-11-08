健康湯水食譜｜羅漢果菜乾紅蘿蔔湯生津健脾潤肺止咳　1類人不宜

健康湯水食譜｜羅漢果食譜｜廣東保健靚湯水，菜乾加羅漢果煲湯味道很甜，搭豬骨煲是最普遍的方法，也可用粟米代替，味道清甜，也適合茹素者飲用。

第一次買菜乾，由於菜乾香味濃烈，惹來了不少螞蟻，因此強烈建議大家要將菜乾密封保存，烹調前務必將菜乾砌底洗乾淨，然後浸軟。

羅漢果菜乾蘿蔔湯｜菜乾、羅漢果、紅蘿蔔偏涼宜加薑

菜乾即曬乾了的大白菜，日曬下白菜由白漸漸變啡，變成了馥郁的菜乾，配合羅漢果及紅蘿蔔，三者完全是最佳的湯水拍擋。湯水黑褐的色澤看來甘苦，卻恰恰相反，湯味清甜，感覺滋潤，適合轉季秋涼的乾燥氣候飲用。陳圳堅中醫師提醒，羅漢果、菜乾及紅蘿蔔屬偏涼食材，體質虛寒的人宜加生薑及紅棗中和湯水寒性。

羅漢果水｜清肺熱止咳通便 中醫飲羅漢果水緩新冠症狀飲用4須知

羅漢果菜乾蘿蔔湯食譜

食譜 羅漢果菜乾蘿蔔湯（煲） 材料 菜乾1棵、紅蘿蔔1條、粟米1條、羅漢果2個、水2升、鹽適量 做法 1.將菜乾洗淨，浸半小時瀝乾後切段。 2.將紅蘿蔔、粟米及羅漢果洗淨，破開羅漢果。 3.冷水放入紅蘿蔔，煲滾水後加入其餘材料。 4.轉慢火煲1小時完成。

按圖了解此湯的食材療效：

菜乾：養胃生津，利小便，虚寒怕冷的人宜少吃，免夜尿增多。

羅漢果：味甘，性涼；歸肺、脾經。清肺利咽、化痰止咳、潤腸通便。適合容易上火者，脾胃虛寒者慎服。適合秋天燥熱時服，用於咽痛、咽乾，聲音沙啞，乾咳痰少者食用。體虛怕冷，咳嗽白痰多，清鼻水多，肥胖及糖尿病人士宜少食羅漢果。

粟米：味甘淡，性平，有健脾開胃、美容的功效，可降血糖及降膽固醇。主治脾胃虛熱，反胃嘔吐，消渴及泄瀉，適合大部分人食用，除煩止渴。常小便黃赤，口乾口渴，身體瘦弱，怕熱、汗大的人很適合食用。

紅蘿蔔：味甘，性平，有健脾清滯、養肝明目、清熱解毒的功效。可把腸胃中積滯的東西排走。優質的甘筍，揀表皮呈橘紅色，胡蘿蔔素含量亦較高。

陳圳堅中醫師對「羅漢果菜乾蘿蔔湯」食用建議︰

１羅漢果菜乾蘿蔔湯適合秋天燥熱時服用，可潤肺止咳，健脾和胃，生津止渴。



２如體質虛寒者可加生薑5片、紅棗3枚，中和湯水偏涼之性。



３一星期可飲用一次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



羅漢果菜乾蘿蔔湯

