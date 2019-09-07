【健康湯水食譜】菜乾蠔豉黃豆蘋果湯滋陰清熱　薑片驅寒原來錯？

近日走到街上，不難發覺有一絲絲的涼風迎面，是秋天要到來的感覺。在夏末初秋時分，除了繼續清熱降火外，亦要開始着重滋潤的部分。今次介紹的湯水菜乾蠔豉黃豆蘋果湯便非常適合現時的天氣飲用。 攝影：余曉彤

菜乾，是由白菜曬乾後而成，是一款較寒涼的食材。如煲兩三小時後，菜乾的寒涼都會融入湯中。坊間上都聽過不少人會在菜乾湯中加上數片薑片來驅寒，但詢問過錢醫師後才知道這是一個謬誤。錢醫師指，多數煲湯時都只會加數片薑，但薑的分量太少，不足以改變整個湯的作用。如果想令湯水減低寒涼，便要加入黨參來補，不過整個味道便會有所改變，甜味會減少。

薑片是不能減低菜乾湯中的寒涼，只可避走豬肉及蠔豉中的腥味。（VCG）

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯食譜

這個湯整體而言，能滋陰清熱降火，針對熱底人士，在這夏末初秋既炎熱又開始乾燥的時候飲用，能減輕燥熱，令身體得到滋潤，不過體虛人士就未必適合。 香港註冊中醫師錢穎儀

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4 + 3 + 2

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食譜 菜乾蠔豉黃豆蘋果湯（煲） 材料 菜乾1紥、蘋果2個、蠔豉100克、黃豆20克、南北杏20克、無花果2粒、薑2片、瘦肉150克、水2公升 做法 1. 南北杏浸水10分鐘備用；黃豆浸水30分鐘備用，瀝乾備用。 2. 蠔豉和菜乾略沖洗，分開浸水15分鐘備用，瀝乾備用。 3. 無花果乾切半；蘋果去心，切件備用。 4. 瘦肉放入一鍋滾水內汆水，再滾起時盛起。 5. 煮滾一鍋水，將所有材料放進鍋，以大火煲滾後轉小火煲2小時。 6. 熄火前加少許鹽調味，即成。

資料提供：錢穎儀醫師 中醫婦科博士@Facebook 錢穎儀中醫師 - 病向「錢中醫」