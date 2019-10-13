【健康湯水】蓮藕排骨湯滋潤不膩適合初秋　加冬菇花生健脾養胃

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一早一晚天氣終有絲絲涼意，嗅到秋天的氣息了，但白天氣溫還是跟夏天差不多。大家都知道入秋需要喝一點滋潤湯水，但現時天氣並非每種湯水都適合，要潤而不膩，可以試試蓮藕排骨湯。

攝影：鄧穎琪

蓮藕排骨湯是秋日養生的湯水，尤其適合秋天咳嗽患者。秋天固然要滋潤，同時不能忽略健脾的重要性。註冊中醫師邱穎琳就指出這款湯水適合入秋飲用，因為初秋天氣開始乾燥，而氣溫仍未降低很多，適合飲用滋潤而不膩的湯水。

除了蓮藕跟排骨外，還可以加其他配料，如：冬菇、茶樹菇、眉豆、花生、薑等等，今次就加了冬菇與花生，花生需買生花生，在一般雜貨舖就找得到。而冬菇則需要預先浸發6小時或以上，去蒂與否也不是問題。

蓮藕排骨湯食譜

整個湯有滋陰潤燥，補脾益胃的功效，適合入秋時節飲用，煲的時候亦沒有太多要注意的地方，惟痛風人士不太適宜飲用。
註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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食譜 蓮藕排骨湯（煲）
材料 蓮藕1條（共3節）、冬菇8-10隻、花生100克、排骨500克、果皮1塊、蜜棗3粒、水2.5公升、鹽適量、紹興酒少許
做法 1.冬菇浸過夜，花生浸1小時，果皮浸軟並刮瓤備用。
2.蓮藕刨皮、切片。
3.排骨連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。
4.凍水放入所有材料，大火煲滾後，轉中小火煲2小時，加鹽調味即成。
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