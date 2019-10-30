【日式炸物】天婦羅、吉列、油揚點分辨？油炸貼士教你食得健康啲

香港人一向喜歡吃日本菜，街上日本餐廳林立，足以證明日本菜的受歡迎程度。但日本菜的烹調手法眾多，單是揚物（炸物）便有著五花八門的做法，當中以「天婦羅」、「唐揚」和「吉列」最為常見，你又知道它們的分別嗎？怎樣做才會更好吃？而油炸食物又可以怎樣煮得更健康呢？

天婦羅

在日本天婦羅被視為一種很高級的料理，多用來製作蔬菜或海鮮，例如蝦、茄子、南瓜等，都是香港人常見的「天婦羅」食材。它的做法就是以粉漿包著食材，再放入熱油炸熟。說來容易，但其實做起來卻不是易事。一件上等的「天婦羅」不但要求皮脆漿薄，而且瀝油要淨，還要保持食材的水分。



按圖看製作「天婦羅」小貼示：

1. 以蔬菜、海鮮等食材製作「天婦羅」，風味更佳。而脂肪過多或酸味過重的食物則不適合製作「天婦羅」。(freepik)

+ 3 + 2

吉列

吉列，在香港較為常見的炸物方式，不論在高級餐廳、放題食店、或是普通茶餐廳都可以食到。而「吉列」做出來的食物不但顏色較上文介紹的「天婦羅」金黃深色，而且口感脆而實，跟「天婦羅」的鬆脆截然不同。

按下圖查看更多「吉列」小貼示：

1. 相比起「天婦羅」，「吉列」的做法更適合製作不同的肉類。 (freepik）

唐揚

唐揚，較前兩款少見，多在日式居酒屋或拉麵店吃到。脆皮較為緊貼肉身，顏色也跟上文提到的「吉列」一樣金黃，但成品則沒有吉列和天婦羅般脆口。若製作炸雞，多數只以日式醬油、蒜末、薑汁醃製，甚少加額外的調味，以吃出雞肉的原味為主。

按下圖看更多「唐揚」小貼示：

1. 唐揚炸雞，是我們最為熟悉的唐揚食譜，唐揚的做法較適合製作不同的肉類。(freepik)

眾所周知，油炸食物不健康，但有時候在小食店聞到一陣陣的炸物香味，的確令人心癢難耐。以下有一些炸物健康小提示，希望可以令大家吃得更加放心。

1. 以健康油，例如橄欖油、葵花籽油和米糠油等烹調油炸食物。 (freepik)

按圖看如何可以把炸物製作得更健康：

當然，油炸食物始終不健康，多吃對身體有害，即使以上小貼示可以令大家吃得更健康，但亦不宜進食過量。

按以下連結看更多日式料理小知識：