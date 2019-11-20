【減肥】深田恭子食蕉3個月減26磅　營養師拆解香蕉減肥法之迷

香蕉減肥法，據聞深田恭子是靠進食香蕉，3個月內減掉26磅，至今身型苗條，具體方法有兩種。記者訪問營養師意見有關香蕉減肥的原理及需要關注的地方，並了解吃成熟香蕉，還是吃較生的香蕉好？

深田恭子，日本炙手可熱的女明星，出道至今依舊保持甜美的氣質，戲劇作品不斷在日本流行，現年已36歲但人氣不減，如今多添成熟韻味，感覺更動人。不過，如果大家記得她出道時已經有微胖身形，早年前更見豐滿，伊人朝着減肥事業努力，靠「香蕉減肥法」3個月減掉12公斤（約26磅），據傳當時日本的香蕉賣斷市，有錢也買不到，希望減肥成功的人，紛紛成為香蕉減肥法的追隨者。

深田恭子以進食香蕉為主，3個月減26磅。（kyokofukada_official IG）

以下圖片看深田恭子修身成功後的自信樣子︰

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記者翻查資料，香蕉減肥法有兩種方式，請按下圖了解：

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記者諮詢營養師王敏寧（Mandy），有關香蕉減肥法的原因、可行性及需要關注的地方。Mandy解釋香蕉減肥法的兩種方法相似，均是每天降低熱量吸收，盡可能做到身體「入不敷支」狀態，使身體轉向燃燒體內儲存的能量達致減肥效果。

營養師Mandy解釋「香蕉減肥法」能減肥的原因及需留意的事項︰

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吃成熟還是吃較生的香蕉比較好？

吃成熟還是吃較生的香蕉比較好？（Charles、Elena Koycheva/Unsplash）

Mandy解釋進食較生或成熟的香蕉對於血糖水平各有影響，熟香蕉甜度較高，因為當中的碳水化合物被酵素分解，產生較多的單糖成分。單糖成分愈高，升糖指數值（GI值）愈高，糖分會更快進入血管，被吸收分解成為葡萄糖，為身體提供能量。

按圖了解「成熟香蕉」及「較生香蕉」在營養上的分別及各自的較佳進食時間︰

一般而言，成熟的香蕉普遍被認為好處較多，不過較生的香蕉也有好處，它們蘊含果寡糖，是益生元的一種，為腸道細菌提供「食物」，繼而產生益生菌，有利腸道健康。然而，較生的香蕉較難消化，容易導致胃脹、肚脹及腸道產氣的問題。