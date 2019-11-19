【催淚煙】中醫博士建議茶療解毒外敷內服　古代治煙毒首推綠豆！

催淚煙，連月累積起來的污染，所影響的範圍愈趨廣泛，市民出現大大小小各異的身體不適逐漸浮現。如果遇上毒氣，市民的即時自救方法該如何？對減緩因吸入催淚煙所導致的身體各部分不適，專家的建議處理辦法又是怎樣？記者訪問及諮詢了中醫博士鍾啟福，並提供以下詳盡說明。

吸入催淚煙 刺眼疼痛嘔吐胸痛皮膚紅腫…

現在使用的催淚彈主要成分是鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（俗稱CS），主要是針對刺激眼睛、鼻、口腔、肺黏膜和皮膚組織。在低濃度情況下，這些催淚劑會強烈地刺激眼睛，導致劇烈疼痛、短暫失明、怕光、眼瞼痙攣、大量流淚及難以張開等。而在高濃度環境下，催淚彈的化學物會對上呼吸道與皮膚組織產生一定的刺激作用，出現劇烈的噴嚏、持續咳嗽、噁心、嘔吐及胸痛等主要症狀。另外，催淚彈是透過燃燒加熱蒸發，釋放填在彈體內的催淚劑，並以煙霧或細微粉粒散布到空氣中。由於催淚彈需要高溫下發揮作用，所以近距離接觸到的傷害都是以熱性傷害為主，如眼鼻灼痛、皮膚紅腫、燒灼感、皮疹為主。

（01新聞資料圖片）

接觸催淚煙的即時處理3要點 盡快離開不要蹲在地沖洗眼晴皮膚

假如暴露於CS催淚性毒氣20至60秒左右，身體便會明顯地出現刺激性症狀，當遇到催淚氣體時，市民即時處理的方法為以下3要點，請點擊圖片查看︰

中醫的處理辦法 應付眼睛呼吸道咽喉不適等併發症

若經過30分鐘後，刺激症狀沒有自然消退而出現併發症，便需按個別情況處理。美國國家學院毒理學委員會指出，不同人對於催淚彈的藥物耐受性和反應可能存在相當大的差異，這與個人的體質差異有關。

催淚煙引致的4大主要不適，包括眼部、呼吸道、咽喉及皮膚，請點擊以下各圖了解中醫的處理方法及藥方如何作出紓緩︰

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綠豆解諸毒功效佳 古代早記載治療煙毒之法

古代沒有催淚煙毒，但翻查歷代本草著作，最善解藥石諸毒的藥材，首推綠豆。歷代本草學家均推崇綠豆的解毒功效。古代可能已有治療因火藥毒、煙毒等因高熱時分解的物質中毒的一些方法。雖未有現代研究證實，但亦可以一試。在《本草經疏》中則提醒脾胃虛寒泄瀉者忌服之。

綠豆，消腫治痘之功雖同於赤豆，而壓熱解毒之力過之。且益氣、厚腸胃、通經脈，無久服枯人之忌。外科治癰疽，有內托護心散，極言其效。」並可「解金石、砒霜、草木一切諸毒」。 本草綱目

綠豆性味甘寒。有明目、治療痰熱咳喘、霍亂吐瀉、暑熱煩渴、瘡瘍癰腫、風疹丹毒、解藥物及食物中毒的功效。內服煎湯可用到15-30克，甚至120克；研末或生研絞汁。外用適量研末調敷患處。 中華本草

治金、石、丹、火藥毒，并酒毒、煙毒、煤毒為病：綠豆一升，生搗成末（粉末），豆腐漿二碗，調服。無豆腐漿，用糯米泔（淘洗糯米時第2次替換的水）頓溫（煮熱）亦可。 本草匯言

累積性接觸催淚煙 嚴重併發症難根治重則可致命

反覆吸入或接觸高濃度催淚氣體，會增加罹患嚴重併發症的風險。CS催淚性毒氣超過攝氏400度就會分解，化學物質亦隨之分解出有害物質，這些熱解毒物包含 HCl（鹽酸氣體）、HCN（氰化氫）及 Dioxin（二噁英），如果只吸到少量，人體內臟有足夠能力分解，但反覆吸入則對人體有危害，累積性接觸或會令吸入者增加患上肺積水、癌症及近期熱議的氯痤瘡的機會。這些嚴重的併發症，前兩者可以致命，後者難以根治。

（樹仁大學新傳網黃錦瑜攝）

其次，伴隨催淚煙斤釋出的熱解毒物的數量多寡，則取決於催淚彈內化學物質的劑量及實際燃燒的溫度而定，不同國家數據各異，而政府未有公開相關資料，假如在人煙稠密的香港，反覆施放出高數量的催淚煙，對人體及環境的危害性難以估計。

市民建香港催淚彈地圖 至少9,362發催淚彈波及全港

對於日積月累的催淚煙危害，市民皆在保健排毒、家居清潔及遠離受影響範圍等方面著力，並在社交平台上轉載「香港催淚彈地圖」以供參考，建議避免在影響範圍內逗留過久引起身體不適。據「地圖」資料顯示，催淚煙的殘餘化學物會沉降地上，並污染土壤及牆壁，預料最少5天才被稀釋，約3星期會流走，屹今526處地方（暫見）受催淚煙波及。資料亦提到香港警方發佈的催淚彈數字，由6月12日至至11月13日，已發射最少9,362發催淚彈，密集式發射地點包括理工大學及中文大學一帶、沙田、荃灣、屯門市中心、油尖旺及港島沿岸地區等。

以下曾被催淚彈波及的地點，截圖片取自「香港催淚彈地圖」︰