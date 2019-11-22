【二噁英飲食】攝取抗氧化物助減二噁英傷害　附10款簡單食譜推介

催淚煙彌漫街頭成為常見畫面，示威活動又出現大量火燒雜物情況，引起公眾對產生二噁英影響健康的關注，有機會增加患氯痤瘡（皮膚病）及致癌的風險。若人體只吸入少量毒物，內臟是否有能力分解？長時間反覆吸入對人體危害有多大？

據食安中心資料顯示，人類透過食物、食水、空氣和皮膚接觸等途徑攝入二噁英，食物是最主要的來源，佔90%以上的比例，脂肪含量較高的食物，例如肉類、家禽、海鮮、牛奶、蛋類及其製品，是人類攝入二噁英的主要膳食來源。國際癌症研究機構已將二噁英列為人類的致癌物，長期攝入會損害免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統等。

催淚彈中釋出的二噁英，被國際癌症研究機構列為人類的致癌物之一。（資料圖片）

記者諮詢營養師王敏寧（Mandy）有關透過日常食物來降低二噁英對身體的負面影響，Mandy強調沒有一種食物能排走體內二噁英，並指出靠食物來減輕二噁英對身體損傷的有關學術研究甚少，最多只提及吃重油脂的食物有較大機會含二噁英。故此坊間多數談及如何避免從食物中攝取二噁英，科研報告觀察二噁英的影響，至今也多從老鼠中實驗得知，二噁英會增加老鼠體內的氧化反應，產生活性含氧物（ROS），並同時減低身體的抗氧化功能。

脂肪含量較高的食物有較大機會含二噁英。（VCG）

不過，Mandy歸納營養學術研究，提議可增加攝取維他命A、C、E，硒質、薑黃素、白藜蘆醇及槲皮素，有助降低二噁英對人體的負面影響，以上營養均屬抗氧化物，令細胞不易受游離基傷害，並有助對抗癌症，多吃一點維他命A、C、E食物還可增強免疫力。

按圖了解哪些食物「有助降低二噁英的傷害」及「食用須知」：

+ 8 + 7 + 6

透過營養師及專家，得知那些營養及食物有助降低反覆性吸入二噁英對健康產生潛在風險後，如何為這些食物提供色、香、味，教煮有以下10道菜式推介，均為簡單的食譜，不妨參考︰

吸收維他命A、C、E

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【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老 煮完雙手最滑溜！

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．吸收硒質（巴西果仁中的硒質是眾食物之冠）

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吸收薑黃素

【素食食譜】咖喱炒椰菜花飯惹味香濃 低碳「無米飯」高纖飽肚

咖喱炒椰菜花飯食譜

吸收白藜蘆醇

【糖水食譜】核桃花生糊超滑超濃郁 健腦潤腸防便秘

核桃花生糊食譜

吸收槲皮素

【西湯食譜】西蘭花濃湯綿密幼滑營養高 排毒助防癌提升免疫力

西蘭花濃湯食譜

原文出處︰營養學家Mandy Wong FB/ 參考資料︰食安中心