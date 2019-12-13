【入廚貼士】 北非小米歐美大熱　4個常犯錯誤令你吃不出滋味！

記得筆者在外地交流時吃過一次Couscous，發現十分好吃，回港後一直對那味道念念不忘，於是便買了一包Couscous，卻發現總煮不出那種味道。經一輪查證後才發現自己用錯方法，原來煮Couscous是不可以這樣做的!

Couscous，用國語讀起來像「庫司庫司」，所以在台灣等地區它的名字就會直接取其讀音，在香港也有人會叫它做北非小米，在外國是一種頗受歡迎的食物。這款食物雖然易煮快熟，但卻有不少「中伏位」，以下就整理了一些烹調Couscous時的常犯錯誤，大家也不要再像筆者一樣，不斷犯錯了。

Couscous簡單易煮，只要避免以下錯誤，就可以煮出香氣芬馥的地中海風味。(freepik)

按圖查看Couscous是甚麼：

+ 3 + 2

按圖看烹煮couscous時的常犯錯誤:

+ 7 + 6 + 5

作為忙碌而又注重健康的上班族，帶飯是最好的做法，但聽聞常吃「隔夜餸」對身體無益，又不想太早起身準備午飯飯盒，那麼 ,Couscous便是你的午餐「良伴」了。以下的15分鐘快速食譜非常方便快捷，簡直是「懶人」首選！

詳細食譜：【紅莓鷹嘴豆小米沙律食譜】15分鐘極速飯盒 滾水浸熟無火煮食

紅莓鷹嘴豆小米沙律食譜（歡迎下載）

紅莓鷹嘴豆小米沙律食譜

參考資料：Bon Appétit Magazine