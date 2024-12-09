心太軟食譜 ｜朱古力蛋糕香濃流心做法超簡單　做錯第1步注定失敗

心太軟食譜 ｜把這流心朱古力蛋糕喚作「心太軟」的人實在是個天才，要比原創這法式甜品的米芝蓮三星大廚Michel Bras聰明。法文fondant au chocolat，英文Molten Chocolate Cake或Chocolate Lava Cake，意即岩漿朱古力蛋糕，就是朱古力蛋糕的香脆外層下，藏着軟軟的流心朱古力，一切下去如岩漿流瀉，伴以呍呢拿雪糕同吃，一冷一熱，一脆一軟，一甜一苦，很難不讓人一吃傾心，做法原來一點也不難。趁聖誕節快到，來學做這道甜品，軟化他/她的心吧！



心太軟食譜 ｜朱古力流心 時間控制最重要

心太軟，總懷疑是否像很多因烹調失誤而創作出來的傑作，就是朱古力蛋糕未完全焗透的狀態。製作方法非常簡單，只是若烤焗時間不足，朱古力漿水流流；時間過久，又變成一般的朱古力蛋糕。還必須趁熱吃，否則軟心的的內餡容易凝固，也失去伴雪糕的冰火口感。

如何做到外脆內軟，時間的控制最重要，也可在蛋糕定型後，插入竹籤測試，看黏滿朱古力漿的稀稠程度，再調節你想要的效果。在流與不流之間徐徐瀉下來，心太軟，就是那種感覺。

較苦的黑朱古力配以雪糕同吃，若怕太膩，可加點酸酸甜甜的士多啤梨，那就更完美。

心太軟食譜 ｜真假朱古力如何分？

市面一般有3種朱古力，真朱古力、假朱古力和烘焙朱古力，挑選朱古力時，須留意包裝上注明的可可脂成分，真朱古力含可可豆提取的可可脂、可可粉，沒其他油脂，可可成分愈高朱古力味愈濃，也較有益健康，但使用時需調溫。而假朱古力則含代可可脂如棕櫚油或植物性油脂等，毋須調溫，包裝上多有「coating」或「免調溫」字樣，脆皮雪條上的外層便多是這類，可立即凝固變硬；而烘焙朱古力則屬可可加工品，可入焗爐而不溶化，多用於曲奇等。

做這甜品絕不能使用假朱古力（Coating Chocolate），味道天壤之別。按這食譜亦毋須刻意調溫，但切記坐熱朱古力時，火不能猛，溫度過熱朱古力會與油脂分解，失去光澤。

心太軟朱古力蛋糕食譜

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食譜 心太軟朱古力蛋糕（焗） 材料 黑朱古力 100克、無鹽牛油100克、雞蛋2隻、糖50克、麵粉20克、糖霜少許、士多啤梨隨喜、呍呢拿雪糕隨喜 做法 1. 朱古力放在大碗內，放入一鍋熱水上坐溶。 2. 加入牛油拌勻，待完全混合融化，離火，放涼備用。 3. 雞蛋和糖放另一大碗內，以電動攪拌器拂勻。 4. 加入朱古力溶液，拌勻。 5. 篩入麵粉，輕輕拌至粉粒融合成朱古力漿。 6. 以牛油塗抹焗杯，注入朱古力漿至8成滿。 7. 放入已預熱攝氏180度焗爐焗約10-15分鐘。 8. 取出翻轉脫模，撒上糖霜，加入士多啤梨，伴雪糕同吃。

健康小貼士：

朱古力能有抗氧化、預防心血管疾病的功效，是因為當中所含的可可成分。因此可可含量愈高愈有助抗衰老。不過，假朱古力的可可成分低甚至沒有，若取而代之的是含高飽和脂肪的棕櫚油，或屬反式脂肪的氫化植物油，便會增加壞膽固醇，減少好膽固醇，提高心血管疾病的風險了。

攝錄：李思敏、馮嘉雯

剪接：馮嘉雯



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