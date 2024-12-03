粟米忌廉湯食譜｜粟米忌廉湯加1物代麵粉香滑濃稠　1神器輕鬆取粒

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

粟米忌廉湯，開個罐頭就喝到了，幹嗎要勞師動眾，又取粒又煮又攪拌？其實只要你試過一次，那種鮮甜無添加的感覺，便知道罐頭或即食湯包是無可取替了。我還用了一個小工具，為粟米取粒，好玩超方便！

粟米忌廉湯食譜｜粟米取粒靠1神器 自然剝落超方便

粟米，自從中醫叫我多吃，有助我強健體質後，每天都吃半碗粟米做早餐，加半個牛油果，半杯杏仁奶。粟米，烚熟後其實放在嘴裡「刨」並不困難，不過，有個好幫手，一插一扭，粟米粒自然掉下，打蓉煮湯最方便省時。

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按圖看粟米取粒神器如何使用？

粟米忌廉湯食譜｜加1食材代替麵粉 香滑農稠

粟米湯，除了粟米，還加入薯仔和洋葱，洋葱令味道更香更有層次，但須先炒香同煮；薯仔取其濃稠的效果，代替下麵粉，所以毋須太多。炒香煮腍再攪爛成蓉便可，水分可隨個人喜歡的稠度酌量加減。

有些人喜歡濃味一點，會以雞湯代水；亦有人喜歡質感幼滑，會在攪拌後以隔篩過濾再煮，便一定不會有渣了。不過懶人方法，慳得就慳，有嚼口的粟米湯又是另一種風味，飽肚感增加，還可減肥。

粟米忌廉湯食譜
食譜

粟米忌廉湯（煲）
材料

粟米2條、、薯仔半個、忌廉100毫升、洋葱1/4個、牛油20克、水800毫升
做法 1. 粟米取粒，薯仔、洋蔥均去皮切粒，備用。
2. 燒熱鑊下油，放入洋蔥、薯仔，以中大火煮至軟。
3. 加牛油，放進粟米粒拌炒，加水，煮滾。
4. 轉中小火煲約20分鐘盛起，留起1湯匙粟米。
5. 待涼後，放入攪拌機打至糊狀。
6. 回鍋再以大火煮滾，加入忌廉拌勻完成。

 

健康小貼士：

粟米，除了纖維豐富飽腹感強，有助減肥外，還富含胡蘿蔔素，被人體吸收後會轉化成維他命A，有助抑制癌細胞生長。其維他命E則能降膽固醇、減輕動脈硬化及腦部衰退，還有鈣、硒、鎂等營養素，可養肝護膚，增強免疫力。當中的葉黃素、玉米黃素有強力的抗氧化作用，能保護眼睛，吸收眼球中的光害物質，緩解黃斑病變，延遲眼睛老化。

攝錄：呂榮棟、呂志豪
剪接：陳錦超
場地提供：美亞廚具

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