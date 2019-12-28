【壽司冷知識】為什麼一碟壽司有兩件？當中原因其實好簡單！

教煮
撰文：
最後更新日期：

壽司，相信對香港人來說並不陌生，近年更有不少的過江龍如壽司郎、美登利等於香港立足，吸引不少港人光顧。不過對於壽司，你的認識有多少？除了正確吃壽司的方法，你有沒有想過為什麼壽司總是一碟兩件，而不是一碟4件或3件呢？

到日本壽司店或迴轉壽司店，都應該會發現除了壽司拼盤外，大部分單點的，都是一碟兩件壽司。日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》便就「為什麼壽司總是一碟有兩件？」這條問題作出提問，發現原來日本人也不知道原因！

除了一些較高級的食材是一碟一件外，大部分的壽司店或迴轉壽司店都是一碟兩件。（資料圖片／黃舒慧攝）

按圖看日本人對「為什麼壽司總是一次上兩件？」的回答：

為了尋找答案，節目組找來專門考據飲食文化的研究家永杉久夫，他認為這跟壽司的形狀演變有很大關係，需追溯到握壽司的創始人「華屋與兵衛」。

按圖看飲食文化的研究家永杉久夫解答：

+6
+5
+4

香港人說起壽司難免會有想去吃的衝動，若果你也有興趣下廚，不妨參考以下食譜在家中自製多件壽司品嚐︰

【腐皮壽司食譜】狐狸愛腐皮　脹卜卜供品的酸甜滋味

腐皮壽司食譜

【純素壽司‧有片】香芒牛油果反卷　蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」

香芒牛油果反卷食譜

【西蘭花冷知識】表面紫色點點代表變壞？西蘭花選購清洗4大貼士
【奇異果冷知識】日本果農一招奇異果變甜！選購4貼士圓或扁好？
【柿冷知識】果皮佈滿白粉是發霉？日本果農解答柿白色粉末之迷！
【昆布冷知識】在海裡為何不會泡成高湯？提升鮮味處理昆布4貼士
【罐頭冷知識】過期罐頭更美味？專家建議5類罐頭食用時間
【食物解碼】鹹蛋為什麼用鴨蛋醃製而不是雞蛋？鹹香味竟來自...

資料參考：日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！》

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。