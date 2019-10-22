【昆布冷知識】在海裡為何不會泡成高湯？提升鮮味處理昆布4貼士

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昆布又名海帶，是可食用的藻類更是日本高湯的精髓之一，因為它有助令湯品提鮮之餘更增加其味道。基本上昆布於水中浸泡1小時，從那些淺黃色的水中，已經可以看到昆布的精華被釋放出來！不過你會否有一個疑問：「為什麼它在海裡時，不會讓海水變成高湯呢？」

有一名日本網友在Twitter上發文，在北海道小樽水族館中有一張提問卡問道：「為何昆布在海中不會泡出高湯來？」

為何昆布在海中不會泡出高湯來？（Twitter@chaca21911）

提問卡亦有3個答案可供選擇，大家也可以猜猜看！

A. 其實是有高湯出來的

B. 因為是海水

C. 昆布在忍耐

按圖看北海道小樽水族館的答案及專業解釋：

日本網民們看到答案後，都紛紛在Twitter留言！按圖看日本網民留言：

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昆布上的營養便是湯的精華！

在超市上出售的乾昆布，表面常有一層白白的粉狀物質，那些便是昆布本身就含有的物質：甘露醇（Mannitol），亦是提升昆布鮮甜的物質。甘露醇是糖醇類（sugar alcohols）的一種，具有些許甜味，能增加昆布的風味。除了甘露醇以外，由於昆布是海藻製品，在乾燥過程中鹽分也會因此在表面釋出，所以白斑的成分也含有些許的鹽分。

昆布有如此清甜的味道便是因為表面的甘露醇，也是其精華。（VCG）

按圖看處理昆布4個貼士：

自己製作可口高湯料理

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