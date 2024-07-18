揀奇異果貼士｜鮮甜多汁挑選4招圓或扁好？日本果農1動作酸可變甜
奇異果，跟牛油果一樣，單憑肉眼難以分辨好壞，是酸還是甜？不過，只要記住以下日本果農教揀奇異果的4個方法，便可輕鬆分辨。即使萬一選中酸的，還有一招可以把奇異果由酸變甜！
挑選奇異果時，普遍人都會認為圓直奇異果是較好的一種，原來事實並非如此！日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》前往全日本出產最多奇異果的愛媛縣小津市，訪問果農菊地義一先生，教大家如何挑選鮮甜多汁的奇異果。
選購鮮甜奇異果4大貼士
1. 形狀扁平
扁平比起圓直的奇異果，味道更甜更多營養，其甜度能高出1度。把扁平奇異果切開後，會發現中間白色的軸比圓直的更粗更大，這便是奇異果自身甜味的由來。如果將扁平奇異果平放，會令入面的白色甜味增加，變得更可口。
菊地義一先生更解釋，為什麼會有扁平奇異果的出現，那是因為該奇異果最接近樹幹。如果離樹幹愈近，奇異果吸收的營養成分與水分愈多，令奇異果含有的營養也增加。正因為吸收較多的養分，令奇異果變得更大，更扁平，所以扁平奇異果又有「長男」之稱。
相反離樹幹愈遠的奇異果所能吸收到的營養則愈少，體型上亦較細。
2. 顏色鮮艷
靚的奇異果外皮應自然散發光澤且無斑點。避免選擇色澤暗啞的奇異果。
3. 果身帶軟
用手握拿時感奇異果稍具彈性，帶點腍身便最適合。如果不是即時食用，應避免揀過腍的奇異果，過腍的有機會很快爛或已經爛掉。
4. 觀察蒂頭
蒂頭應呈鮮嫩顏色，而且表面絨毛整齊、完整無傷。
1個簡單動作 奇異果酸可變甜
為了尋找令奇異果變甜的方法，日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》去到全日本出產最多奇異果的愛媛縣小津市，訪問果農菊地義一先生，他稱只要一個簡單方法便可以令奇異果變甜，一眾嘉賓聽到都感到非常神奇！
按圖看令奇異果變甜方法：
奇異果果農菊地義一先生指，只要把奇異果在枱上敲幾下便可以令奇異果慢慢變甜。他解釋奇異果在樹上時，並未完全成熟，但當奇異果掉到地上時，它便開始散發出「乙烯」氣體有助進行催熟，令味道變甜。敲的動作如同掉在地上。所以下次購買奇異果後，可以先把它在枱上敲幾下，再放置數日才吃，令它更甜。
黃金奇異果及綠色奇異果有何分別？
扁的奇異果較圓的奇異果甜，金奇異果亦較綠奇異果甜，果糖高約５％，影響血糖不大。營養方面，若想補充維他命C，可吃金奇異果。金奇異果的維他命C比綠色奇異果多7成。而想要豐富膳食纖維，則選綠奇異果，它比金奇異果高纖，纖維多1.5倍，有助通便。
資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》