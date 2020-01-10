【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版　低脂養顏增免疫力

海參魚肚燜冬菇，對於入廚新手來說，是個愛吃不愛煮的菜式，魚肚已不知如何處理，發海參更是深造班的功夫，但其實懶人也有懶人方法，不但毋須花幾天時間浸發海參或魚肚，做法簡單，而且不用$100便可享用大酒樓二三百元的豪華菜式，大方名貴又划算，還有豐富膠原蛋白和氨基酸，養顏抗氧化增免疫力，作為做節新年菜，人人豐衣足食，美麗健康。

攝錄：岑卓熹、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

海參，於去年度（2018）Google熱搜食材中排第6，力壓豬扒和茄子，不過2019年後勁不繼，跌出10大，但無損它滋陰補腎等營養價值。

海參魚肚燜冬菇，海參、魚肚在四大海味珍品鮑參翅肚中已佔了兩樣。人人都以為這個菜式一定成本高又難處理。其實也可豐儉由人，在超市看見急凍海參原價$49.9，特價$39.9，有六至七條細的，而且已經浸泡和處理。要知道味店內的乾海參別說價錢貴十倍，只是浸發過程便要花幾天時間，每12小時還要換水，其間不能沾油,，否則發不透......聽見也佷累。但現在只須清洗內裡的腸和內臟，汆一汆水便可燜煮了。魚肚，也是急凍，同省掉了浸發時間，超市價也是二十多元，已有200克，屬牙䱛（Chrysochir Aureus），需不是上等的鰵魚、鱘魚或大黃花魚的魚膘，但同樣爽彈有膠質，營養豐富。看到包裝，連汆水也不用，非常方便。若兩包材料用晒，加上冬菇合共百元有找，已足夠五六人享用。

按圖看急凍海參、魚肚及其價錢：

冬菇，燜過多次，同樣先浸4小時或以上，我則喜歡浸過夜，冬菇水留用。再把冬菇爆香加水先燜半小時，因為海參較軟，避免溶爛，毋須過早放入鍋內，魚肚和海參加進鍋後再燜30分鐘，加進調味料便成。不過，記得用小火，期間須留意鍋內有沒有乾。我試過火太大燒焦了冬菇，所以之後格外小心。

海參魚肚燜冬菇食譜

健康小貼士：

「海參」滋陰益腎，補血潤燥，且低脂高蛋白，100克鮮海參中含16.6克蛋白質，脂肪只有0.3克，鉀43毫克、鈣28.5毫克，有助造血功能，其硫酸軟骨素有助養顏護膚、延緩衰老、增強免疫力，降血壓及膽固醇。但因蛋白質太高會增加腎臟負擔，和產生較多尿酸，腎功能不好或肝病患者不宜多吃。「魚肚」也是補腎益精、滋養筋脈，強壯機能。營養價值也很高，富含蛋白質和脂肪，100克乾魚肚便含84.4克蛋白質、0.2克脂肪、鈣50毫克、磷29毫克、鐵2.6克等。「冬菇」低脂且蛋白質不多，以100克計算只有7克蛋白質，脂肪1.3克，但因其獨有的抗氧化劑，胺基酸麥角硫因（Ergothioneine）能對抗自由基的傷害，延緩衰老和有助預防心血管疾病，甚至癌症，但脾虛者不宜多食。

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