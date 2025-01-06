蒸雞食譜｜免睇火電飯煲蒸雞　加1物鮮味嫩滑免黐底+剪雞斬雞教學

重要的節日，餐桌上總少不了雞，為隆重其事完整一隻，斬件後還需回復原貌，以為要大廚出馬？其實只是1級難度，一個電飯煲，安全免睇火，「小學雞」也辦得到！



電飯煲蒸雞食譜｜加1物免黐底 鮮香辟雪味

過時過節，新鮮雞、冰鮮雞、雪藏雞，商販都早已處理妥當，烹調雞料理非常方便，例如蒸雞。今次用電飯煲蒸雞更簡單，先把薑葱置於煲底，辟雪味之餘，也免雞皮黏鍋，又多點薑葱香味。或可以紹菜代替，一煲兩味，索滿雞汁精華的時蔬，蒸好後不用汁料已非常入味。不過，別選容易變黃的蔬菜，用紹菜，因它不怕煮得軟腍，軟腍同樣美味。如果想預早一天甚至兩天準備的，蒸煮前最好沖洗一次和抹乾，以免過鹹。

電飯煲蒸雞食譜

食譜 電飯煲蒸雞（蒸） 材料 雞1隻、葱6-8棵、薑30克、紹酒適量、鹽適量、胡椒粉適量 做法 1. 雞洗淨抹乾，以紹酒抹勻全身及內腔。 2. 以鹽、胡椒粉再抹勻雞隻全身及內腔。 3. 把1/4葱切段，1/3薑切片，塞進雞腔內，醃約30分鐘。 4. 把1/4葱切粒，1/3薑切蓉，加少許鹽，灒入煮滾的熟油拌勻，成薑葱蓉。 5. 飯煲內，放入餘下的葱和薑墊底，放上醃好的雞隻，開掣。 6. 飯煲彈掣，再焗10-15分鐘，取出雞隻，斬件後，可蘸點薑葱蓉同吃。

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。

雞隻不同部位，不同熱量營養，請按下圖：

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斬雞法（資料圖片）

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攝錄：馮嘉雯、李思敏

剪接：馮嘉雯



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