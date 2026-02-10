髮菜蠔豉燜冬菇食譜｜簡易賀年菜髮菜浸幾耐？專家教加1物更柔滑

賀年食譜｜髮菜蠔豉燜冬菇食譜｜髮菜蠔豉，發財好市！新年意頭菜，必備髮菜蠔豉燜冬菇。別以為「燜」很複雜，其實剛好相反。尤其過時過節，要多做幾味，又要齊人才上桌，最方便就是燜餸了。可以預先做好，吃時才盛起，即使翻熱也不影響味道，分分鐘更入味可口。



髮菜蠔豉燜冬菇食譜｜髮菜浸幾耐？

髮菜、蠔豉、冬菇，只有冬菇需時浸泡，徹底浸軟的冬菇，燜起來才能吸收醬汁，爽脆彈牙。我喜歡預早一晚準備，確保浸泡徹底，先洗淨再浸，浸冬菇水留作燜煮用，味道更濃郁。

培植髮菜,買回來後該如何處理? (李賢華攝/資料圖片)

髮菜，則只需20分鐘便浸軟，海味老闆教路，再落點油搓揉沖水，會更柔滑，也毋須燜煮太久，最後15分鐘放入便可。而蠔豉更是不用浸泡，以免味道轉淡，但可與冬菇一同入鍋燜煮。亦有人喜歡先蒸它15分鐘再燜，不過，細細隻的就毋須花時間了。

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

食譜 髮菜蠔豉燜冬菇（燜） 材料 髮菜半両、蠔豉8隻、冬菇8隻、薑3片、豉油1.5茶匙、紹酒1茶匙、糖1茶匙、蠔油1茶匙、水適量、油少許 做法 1. 蠔豉洗淨。冬菇浸4小時或過夜至軟，浸冬菇水留用。 2. 髮菜浸泡20分鐘，加少許油，用手揉搓使它鬆開，再沖洗3、4次。 3. 燒熱鑊落油，下薑爆香，放入冬菇炒拌。 4. 加入豉油、紹酒、糖、蠔豉炒勻。 5.加浸冬菇水至蓋過面約2吋，滾起後，轉細火燜30分鐘。 6. 放入髮菜、蠔油，再燜15分鐘即成。

髮菜如何浸發？

髮菜，不常吃，但其實非常容易烹調，也毋須浸泡太久。海味店負責人陳僑添還教大家處理髮菜的最佳方法。

按圖看浸發髮菜正確5步驟：

浸髮菜處理方法

1. 將髮菜用水浸20分鐘

2. 加少許生油，口感會更柔滑

3. 輕輕揉搓，使之鬆開

4. 再用清水沖洗三、四次

5. 如煮髮菜蠔豉燜冬菇，可在燜煮冬菇蠔豉的最後15分鐘加入，這樣便能吃到爽脆美味的髮菜了



健康小貼士：

髮菜，含豐富蛋白質、碘、鐵、鈣等人體必需的礦物質和七種氨基酸，能預防缺鐵性貧血、甲狀腺腫大、冠心病、動脈硬化等，可加速傷口癒合，排毒降血壓。甚至有說能以形補形，有助頭髮生長，按中醫五色食物來說，黑色髮菜屬水，入腎。「腎主黑色，其華在髮。」意謂髮為腎之華（花朵），頭髮的健康、潤澤等也取決於腎臟的狀況。髮菜助黑髮生髮，亦非完全沒根據。

攝錄、剪接：李賢華



