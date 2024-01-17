海參魚肚燜冬菇食譜｜賀年菜經濟版養顏降血壓　海參處理超簡單！

海參魚肚燜冬菇，對於入廚新手來說可能是個複雜課題，如何發海參、如何處理魚肚？不過，懶人也有懶人方法，毋須花幾天時間浸發海參或魚肚外，不用$100便可享用大酒樓二三百元的豪華菜式，大方名貴又划算，還有豐富膠原蛋白和氨基酸，養顏抗氧化增免疫力，作為做節新年菜，人人豐衣足食，美麗健康。



海參曾於Google熱搜食材中排第6（2018），力壓豬扒和茄子，不過後勁不繼，跌出10大，但無損它滋陰補腎等營養價值。

浸發海參花幾天 每12小時換1次水忌沾油

海參魚肚燜冬菇，要處理海參、花膠、冬菇，人人都以為這個菜式成本高又難處理。其實豐儉由人，在超市看見急凍海參$49.9已有交易，還有六至七條細的，而且已經浸泡和處理。要知道味店內的乾海參別說價錢貴十倍，只是浸發過程便要花幾天時間，每12小時還要換水，其間不能沾油,，否則發不透......聽見也很累。但現在只須清洗內裡的腸和內臟，汆一汆水便可燜煮了。

另一材料魚肚，也是急凍，同樣省掉浸發時間，超市價也是二十多元，已有200克，屬牙䱛（Chrysochir Aureus），需不是上等的鰵魚、鱘魚或大黃花魚的魚膘，但同樣爽彈有膠質，營養豐富。看到包裝，連汆水也不用，非常方便。若兩包材料用晒，加上冬菇合共百元有找，已足夠五六人享用。

按圖看急凍海參、魚肚及其價錢：

冬菇，燜過多次，同樣先浸4小時或以上，我則喜歡浸過夜，冬菇水留用。再把冬菇爆香加水先燜半小時，因為海參較軟，避免溶爛，毋須過早放入鍋內，魚肚和海參加進鍋後再燜30分鐘，加進調味料便成。不過，記得用小火，期間須留意鍋內有沒有乾。我試過火太大燒焦了冬菇，所以之後格外小心。

健康小貼士：

「海參」滋陰益腎，補血潤燥，且低脂高蛋白，100克鮮海參中含16.6克蛋白質，脂肪只有0.3克，鉀43毫克、鈣28.5毫克，有助造血功能，其硫酸軟骨素有助養顏護膚、延緩衰老、增強免疫力，降血壓及膽固醇。但因蛋白質太高會增加腎臟負擔，和產生較多尿酸，腎功能不好或肝病患者不宜多吃。「魚肚」也是補腎益精、滋養筋脈，強壯機能。營養價值也很高，富含蛋白質和脂肪，100克乾魚肚便含84.4克蛋白質、0.2克脂肪、鈣50毫克、磷29毫克、鐵2.6克等。「冬菇」低脂且蛋白質不多，以100克計算只有7克蛋白質，脂肪1.3克，但因其獨有的抗氧化劑，胺基酸麥角硫因（Ergothioneine）能對抗自由基的傷害，延緩衰老和有助預防心血管疾病，甚至癌症，但脾虛者不宜多食。

海參魚肚燜冬菇食譜

材料：

急凍海參200克（約4、5細條）、急凍魚肚150克、乾冬菇6-8隻、葱2棵、薑6片、紹酒1湯匙、糖1茶匙、豉油1湯匙、蠔油1湯匙

做法：

1.冬菇浸泡4小時或以上，擠乾水分，冬菇水留用。

2.葱切段。海參解凍後洗淨，去除腸等污物，再沖洗淨。

3.燒滾一鍋水加3片薑、1/3葱， 放入海參汆水， 瀝乾備用。

4.燒熱鑊落油，下3片薑、冬菇爆香，放入豉油、糖、紹酒、冬菇水，加水至浸過面，以中大火燜30分鐘。

5.加入海參、魚肚，再燜30分鐘，其間留意有沒有乾水。

6.加入蠔油、葱段拌勻，再煮5分鐘，關火焗10分鐘，即成。

不失敗貼士

～急凍海參，已預先處理，省卻浸泡等程序，但仍有腸等污物在內，需要去掉，再用清水沖洗。

～已處理的海參也毋須長時間燜煮，避免溶爛。

～急凍魚肚也是經過處理，浸泡和汆水的步驟也可省掉。

攝錄：岑卓熹、陳錦超



剪接：潘諾兒



場地提供：美亞廚具



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