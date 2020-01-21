【阿爺廚房】結局篇精選3道新年菜　釀雞翼石榴球紅豆糕做法撮要

《阿爺廚房》第26-30集，鼎爺大展功夫菜功架炮製賀年菜，我們挑選3道較容易的菜式，包括龍川鳳翼、富貴石榴球及陳皮紅豆糕的做法撮要，共30集的全部入廚貼士再一次帶來總結。

《阿爺廚房》第四輯共30集已全部播映完畢，今輯不只兼顧飲食旅遊的娛樂性，同時提升了學習性，比之前數輯增加了不少易於消化的家常菜入廚貼士，例如蒸大魚、煲奶白色魚湯、煮粥、炒飯、炒米粉、灼芥蘭及挑蝦腸等，易學省時的家常菜令整體節目更「入屋」。最後一周以新年菜作主打，烹調難度提升，故此我們揀了3道較顯淺的菜式，包括龍川鳳翼、富貴石榴球及陳皮紅豆糕，撮要做法重點。

《阿爺廚房》結局篇最引人入勝的一道菜是龍川鳳翼，用4樣材料便成精緻菜餚。（阿爺廚房影片截圖）

觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目。以下是我們精選的《阿爺廚房》結局篇入廚貼士，3道新年菜（一）龍川鳳翼、（二）富貴石榴球 及（三）陳皮紅豆糕，請點擊下圖看要點︰

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以下亦可快捷重溫【阿爺廚房】的實用入廚貼士及家常菜示範，包括（21-25集）蒸魚（厚身的魚）、奶白色魚湯、栗子燜豬手；及3款家常菜做法︰乾炒米粉、家常菜飯、茹香茄子（素食版魚香茄子）︰

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（16-20集）剪蝦挑蝦腸、白灼蝦做法、揀靚鮮雞、蔥油少爺雞做法及麻婆豆腐做法︰

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（11-15集）粟米汁、阿陀拉艦（蝦米節瓜炒粉絲）、節瓜蜆肉湯、無花果蜜汁豬扒、油鹽水花蛤、肉粒荷豆炒飯（節目中的正式菜名為「珧香梅花肉飯」）︰

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（6-10集）雞腿菇炒象拔蚌、懷舊版苦瓜炒蛋、大豆芽炒肉鬆、火腩蝦乾爆炒大豆芽、唊醋大盆雞做法的必勝秘訣︰

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及（1-5集）蒸蛋、滑蛋炒牛肉、蒸肉餅飯、郊外油菜（芥蘭）、廣東雲吞、燉雞汁（驚喜版）的實用貼士︰