【氣炸鍋懶人包】何時用油？溫度如何掌握？清洗與保養8大建議

氣炸鍋的清洗與保養8大方法，氣炸溫度的掌控及何時需要用油，網上有不少建議，我們結集實用貼士給氣炸鍋新手參考。

氣炸鍋（Airfryer），是近年最流行的廚具，機身雖未算輕巧，卻至少比微波爐或焗爐的細小，以熱空氣對流加熱，進行炸、煎及焗，最吸引人的賣點可能是少油烹調，卻可以有香口、脆卜卜的效果，比一般以煎炸方法造成大量剩餘的油、廚房油煙及多油高脂等問題，氣炸鍋看來更具競爭力。

近年流行氣炸鍋，成不少家庭的廚房新玩具。（岑卓熹攝）

入廚新手也可駕馭的氣炸鍋，使不少消費者蠢蠢欲試，不少人分享輕鬆出菜的經驗。氣炸鍋很好用，可是清洗卻看來有些麻煩， 於是有人會在外鍋鋪一層錫紙，烹調完成便直接包起來丟掉。

在外鍋鋪一層錫紙最方便清潔，不過食物的底部未必有香脆的效果。（鄒家鳳攝）

據討論區mobile01，有網民留言分享清潔氣炸鍋的心得，建議選氣炸鍋內網是不鏽鋼網，用完氣炸鍋後，不管多油，直接將內外鍋一起放進洗碗機，倒些許洗碗粉後關門，10 秒鐘後就有乾淨的鍋具，就算是氣炸過香腸，結了一層厚油，也照樣清洗乾淨。這個方法被最多網友們力推，並大呼感謝分享。不過，香港家居面積細小，很少人有洗碗機，一般清洗與保養氣炸鍋的建議方法，不妨參考以下訣竅。

氣炸鍋清洗與保養的8項建議，氣炸溫度的掌控及何時用油的建議︰

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參考資料︰mobile01 / shopback