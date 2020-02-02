【MIND Diet】預防認知障礙　跟麥得飲食法7大原則人人補腦又精靈

您聽過麥得飲食法（MIND Diet）嗎？這個飲食法被美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）評為前5大的最佳飲食法。它雖然是針對認知障礙症（Dementia）及神經性退化疾病度身訂做的飲食方法，但是除了對於認知功能相當有幫助外，對一般人來說，也是相當健康的飲食法。以下將詳細介紹麥得飲食的原則，希望能夠提供大家健康飲食的新選擇。

邁入超高齡社會 失智症比例升高

台灣與香港一樣，即將邁入超高齡化社會，未來每5人就有1人是老人。而過往俗稱「老人癡呆」的認知障礙症，或阿茲海默症（Alzheimer），更因為現代的坐式生活型態，變得愈來愈盛行。根據衛生福利部委託台灣失智症協會的調查，台灣65歲以上老年人中，有輕微認知障礙者佔18.36%，罹患失智症者佔7.94%，而且，台灣每5位老年人，未來1年內惡化成失智症的機率，高達10-54%。

人口老化成為各國社會均需面對的現象，美國洛許大學醫學中心（Rush University Medical Center）於2015年發表了一套全新的麥得飲食法，用以對抗隨之而來的失智症或神經性退化等認知功能疾病（unsplash＠cdc）

麥得飲食結合2大健康飲食法

美國洛許大學醫學中心（Rush University Medical Center）於2015年發表了一種新的飲食方法，這個方法結合了地中海（Mediterranean Diet）和得舒飲食（DASH Diet），英文全名為：Mediterranean-DASH diet Intervention for Neurodegenerative Delay，縮寫為MIND，中文是心智的意思，設計來對抗失智症或神經性退化等認知功能疾病。

研究發現，這種飲食對失智症的預防有良好的效果。經過5年的追蹤，發現實行麥得飲食的長者，他們的認知功能退化速度較慢，而且該功能相對年輕7.5歲之多。另外，就算不是認知障礙症的高風險群，也一樣有幫助。

按圖了解麥得飲食的7大原則▼

+ 9 + 8 + 7

按圖看麥得飲食法建議限制以下5種食物的攝取▼

想要預防腦部退化、避免失智，除了規律運動，飲食也相當重要。因此，若家中有年長者，不妨試試麥得飲食法吧，不但防失智也相當健康！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：麥得飲食法！讓您年輕7歲半的補腦法】