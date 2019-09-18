【餐後控血糖】叉燒芝士牛奶有功　日本醫生外膳飲食法助減46磅

日本電視節目《尋找主診醫生》，主持邀請亀川寛大內科醫生講解控制血糖值，避免餐後血糖急速上升的飲食方法，他本人藉此方法在3個月內減掉10公斤（22磅）體重，8個月後減了21公斤（46.2磅）。

血糖值反映血液中的含醣濃度，根據衛生防護中心資料，空腹時的正常血糖值是 4 - 7mmoI/L，餐後二小時的血糖值是8-10mmoI/L。如果血糖長期過高會有糖尿病風險，亦有可能導致血管病變，影響心臟、眼睛、 腎臟及神經系統等。



日本電視節目《尋找主診醫生》曾邀請福岡縣久留未大學，山岸昌一醫學博士示範實驗，他將牛筋置於糖水中2天，牛筋由白色有彈性的狀態轉變成啡色及硬化的形態，山岸稱此為「糖化」現象，以此解釋若人體常處高血糖水平下，亦會有可能導致骨膠源流失及硬化問題，令肌膚及身體機出現老化。

血糖長期偏高，糖化年齡亦相應提升，愈比實際年齡高，代表身體老化問題愈嚴重。（Unsplash圖片）

「糖化」現象能以數值反映，其中之一會用「糖化年齡」來說明，血糖長期偏高，糖化年齡亦相應提升，如果比實際年齡愈高，代表身體老化問題愈嚴重。節目內邀請嘉賓檢測他們的空腹時血糖水平及糖化年齡，使人感詫異的地方是有一名嘉賓的血糖水平正常，但糖化年齡卻高於實際年齡兩歲，節目內的醫生解釋，這可能是常有「餐後高血糖」的情況出現。

常有「餐後高血糖」的情況，血糖水平於用餐後突升，有機會導致血管硬化加劇。（資料圖片/詹郭敏攝）

若果血糖水平經常於用餐後突然上升，情況持續並反覆地出現，這有機會導致血管硬化加劇，嚴重者更有心肌梗塞的風險。亀川寛大醫生提倡的飲食法，目的控制餐後血糖急升，即使是日常外膳中也可實踐。



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歸納以上4項方式，它們之間有一個共通點是增加蛋白質及油脂吸收，來減慢精製碳水化合物食物（例如拉麵、漢堡麵包及意粉）的醣類分解，如果分解速度太快，便有機會使血糖突升。不過，從中有一個重要前提，循環系統內科秋津壽男醫生在節目中提醒，進行「外食血糖控制法」時，必須要以「拉上補下」的方式減少拉麵或意粉的分量，才好增加高蛋白質及脂肪食物，維持每餐的熱量總和，否則降不了餐後的血糖水平，更有機會致胖。此外，進食碳水化合物食物，選有多酚成分的粗糧，即未徹底去麥糠及穀糠的糙米、全麥麵包及蕎麥麵，比白米、白麵粉及烏冬更優勝，有助控制餐後的血糖水平不會突升。

參考資料︰《尋找主診醫生IV–第71集》/衛生防護中心/香港衛生處