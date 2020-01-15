【2020全球最佳飲食法排名】地中海飲食法３連冠　減肥防病要識食

《美國新聞與世界報導》總結了2020年最健康的飲食模式，美國飲食、營養、肥胖、飲食心理、糖尿病和心臟病方面的專家，評選出地中海飲食、得舒飲食以及彈性素食飲食是最佳的飲食方式。

這次的評比，是從實施的難易程度、短期減重效果、長期減重效果、營養的全面性、食物的安全性以及預防和控製糖尿病、心臟病的潛力等方面，由專家從35種飲食方式中，選擇前3名飲食方式。

點擊下圖看清前3名飲食方式！

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地中海飲食已連續三年被評為整體最佳飲食，不過地中海飲食並沒有一個統一的菜譜。（Jessica Lewis/Unsplash）

第一名：地中海飲食

地中海飲食已連續三年被評為整體最佳飲食，不過地中海飲食並沒有一個統一的菜譜，畢竟意大利、希臘、法國、西班牙的料理都各不相同。

地中海飲食強調吃水果、蔬菜、全穀類、豆類及豆製品、堅果和橄欖油；魚類和海鮮每週至少兩次；適量食用家禽、雞蛋、奶酪和乳酪。在地中海飲食金字塔上，水果和蔬菜佔據了最多的空間，甜食很少出現，建議減少甜食；紅肉（顏色呈紅色的肉，如牛、羊肉）的比例也很低，在許多地中海食譜中，少量使用肉來調味而不是單獨做一道大葷。



地中海飲食在最佳植物性飲食、最佳糖尿病飲食、最容易遵循飲食、最佳健康飲食的排名中，也高居榜首。

第二名：得舒飲食

得舒飲食是一種為了降低血壓而被開發出來的飲食模式，因此自然在心臟健康、營養和安全性方面獲得高分，在最佳健康飲食排名中，同地中海飲食並列第一；在最佳糖尿病飲食中位列第二；最佳心臟健康飲食中位列第三。



得舒飲食要求每日餐單中的鈉攝入量低於2.3克（相當於6克食鹽），並逐漸降低到每日1.5克（相當於4克食鹽）。由於其主張低脂、低鹽、低糖的食物攝入，能為人體提供均衡營養，所以也適合於想要減肥或控制體重的人士。



得舒飲食提倡在食譜中以精肉、家禽、魚類作為主要的蛋白質來源，並均衡攝入蔬果、乳製品、穀物、豆製品、堅果、少量的脂肪和甜食。因為這些食品富含鉀、鈣、蛋白質和膳食纖維，對於預防高血壓有很好的效果。得舒飲食不鼓勵食用飽和脂肪高的食物，例如脂肪肉和全脂乳製品，以及加糖的飲料和甜食。

彈性素食飲食注重素食食譜中營養的均衡，尤其適合熱愛素食的人群。（Sven Scheuermeier/Unsplash）

第三名：彈性素食飲食

彈性素食飲食注重素食食譜中營養的均衡，尤其適合熱愛素食的人群。彈性素食飲食要在飲食中增加五種食物，而不是一味取而代肉類。它們是「新肉類」，即非肉類蛋白質，如豆腐、豌豆、堅果或雞蛋；水果和蔬菜；全穀類；乳製品。



增加植物性蛋白質的攝入可以有效的降低血脂、血壓的指標。相比肉類，植物性食物中的脂肪和膽固醇含量更低，並且含有更多的膳食纖維。在採用彈性素食飲食時，也要注意烹飪時油和鹽的用量。

儘管很多素食主義者都堅稱素食有益健康，但是為了菜品風味而重油重鹽的烹飪方式，反而不利於健康，彈性素食飲食在最佳糖尿病飲食與最容易遵循的飲食中分別位列第2名。



整體來說，這三種飲食模式兼具了味道和營養，也易於長期堅持。如果你想在新的一年裡健康飲食，那麼不妨按照自己的喜好試試新食譜吧。

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