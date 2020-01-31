【武漢肺炎】網傳蒜頭洋蔥煲水有助預防患病？中西醫拆解確實效用

武漢肺炎疫情持續升溫，市民亦紛紛搜購口罩、消毒物品自保。除了硬件的預防方法，網上亦流傳一些可以對抗或預防武漢肺炎的偏方，聲稱非常有效。然而，總有人會相信這些偏方，亦有人對它的功效成疑。到底飲用這些偏方真的會有助消除病毒，或對人體有益嗎？

確診武漢肺炎的人愈來愈多，令全香港市民人心惶惶，Whatsapp的轉發訊息傳個不停。當然某些訊息一收到後便會產生懷疑，不過家中總有成員會相信偏方，認為比看醫生更有效。在一個講求每個訊息都要fact check的年代，記者便訪問了中、西醫對於大蒜水及紫洋蔥水對武漢肺炎或流感的確實功效。

對抗武漢肺炎除了利用硬件外，不少人也會選擇利用食療或偏方來強身。

按圖看大蒜水及紫洋蔥水做法：

中醫：初期普通感冒症狀時可服

註冊中醫郭志華博士指大蒜及洋蔥性味兩者偏溫，所以對於普通傷風感冒的症狀，如咳嗽、怕冷及腸胃不適等非常初期症狀都適用。郭醫師稱大蒜水及紫洋蔥水只適用風寒型的流感，即是咳嗽、鼻水及痰都是清，沒有顏色。若屬風熱型的流感（痰及鼻水的質地黃色稠身、有喉嚨痛）和肺炎，服用大蒜水及紫洋蔥水並不適用，甚至會加重病情。

中醫主張辨證論治，郭醫師不建議讀者亂服藥方。

郭醫師亦提醒讀者中醫主張辨證論治，每人的體質不一，所有處方都是根據病人的體質而開藥。由於病人未必能夠正確辨症，如身體有任何不適都應立即求醫，服用錯誤只會令病情更嚴重。

按圖看註冊中醫郭志華博士對大蒜水及紫洋蔥水的看法：

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記者亦詢問了郭醫師一些關於預防流感、增強抵抗力的湯水建議，按圖看註冊中醫郭志華博士湯水建議：

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西醫：對身體無害 但切忌誤信可醫治或預防肺炎

家庭醫生關嘉美指大蒜及紫洋蔥都是天然食材，食用後對身體無害。她稱飲用大蒜水及紫洋蔥水對初期感冒症狀或有效用（視乎患者個人體質），但對於武漢肺炎或嚴重的流感功效不大，提醒讀者千萬不要誤信傳言，以為是靈丹妙藥飲用後百毒不侵。

按圖看家庭醫生關嘉美建議：

由於武漢肺炎疫情嚴重，不少專業人士也拿出自己的專業知識為大眾服務。其中三聯書店及萬里機構共同出版了《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》，讓市民可以了解更多新型冠狀病毒的知識及預防方法。香港社區健康學院副院長陳錦良博士在書中分享了兩款保健湯水，建議市民應通過養生而達至增強體質，，提升抗病能力，從而減少或避免疾病的發生。

按圖看陳錦良博士推薦的保健湯水：