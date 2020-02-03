【蟹膏冷知識】蟹膏非蟹黃究竟是甚麼？武漢肺炎下新加坡蟹銷情淡

蟹四時皆有供應，膏蟹中有雌蟹也有雄蟹，甘香豐腴的蟹黃及蟹膏究竟是蟹的甚麼部分？兩者中也原來有明顯分別。

武漢肺炎衝擊，內地螃蟹滯銷，據2月2 日新加坡聯合早報報導，中國在新年期間，對於螃蟹等海鮮的需求量非常龐大，螃蟹的價格通常會瘋漲，在肺炎疫情影響下，內地聚餐人數驟減，供過於求下，新加坡供應商要降價促銷賣螃蟹慎防變壞，原本58元/公斤（折合港元$116），近日才賣40多元（折合港元$80）同樣滯銷，新加坡街上及食肆人流均冷清。

據2月2 日新加坡聯合早報報導，在肺炎疫情影響下，聚餐人數驟減，供過於求下，供應商要降價促銷賣螃蟹慎防變壞，降價後同樣滯銷。（John Lambeth/Pexels）

鑒於武漢肺炎持續在全球多國蔓延，新加坡是其中一個國家，採取封關措施，禁止所有在過去14天內曾到中國內地的旅客入境新加坡。另一個港人的熱門旅遊地點日本，同樣全力封關，日本政府宣布，由2月1日起拒絕過去14日內曾到過中國湖北省的外國人入境，及所有持中國護照的入境人士亦會被拒入境。香港與內地聯繫緊密，市民不免擔心疫情持續下，香港或成為被封地區之一，恐波及將要出行的旅程。

（左）雌蟹有蟹黃；（右）雄蟹有蟹膏，兩者如何區分？ 它們是蟹的甚麼部分？（歐嘉樂攝）

說起蟹與日本，為香港人熟悉的日本「蟹宴」令人食指大動，現時2月是品嚐蟹的好時機，北海道帝王蟹的當造期是1月至5月，9月、10月；松葉蟹是11月至3月；鱈場蟹及毛蟹更是全年供應。其他蟹種如麵包蟹是9月至5月，大閘蟹是9月至11月。四季皆有不同品種的蟹當造，尤其是肉蟹，蟹肉美味可口；蟹膏更讓人齒頰留香，有時聽見有人稱蟹膏；有時卻喚作蟹黃，兩者如何區分？ 它們又是蟹的甚麼部分？

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蟹黃、蟹膏雖然十分鮮味，但膽固醇含量較高，若有心血管疾病、高血壓及高血脂者應少吃或不吃為佳。至於蟹肉，台灣營養師廖嘉音表示，蟹富含蛋白質、鈣、磷、鋅等微量元素，熱量偏低，卻屬於高普林及高蛋白食材，如有腎病、痛風等問題的人士要留意淺嚐即止。蟹肉、蟹黃及蟹膏可供食用，而整隻蟹當中，其他不可食用的地方均有不少，假如自己劏蟹時需要留意以下5個部位需要丟掉。

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蟹黃、蟹膏雖然鮮味，但膽固醇含量較高，若患心血管疾病、高血壓及高血脂的人士應少吃或不吃為佳。（VCG）

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