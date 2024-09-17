湯圓熱量排名｜11款湯圓紅豆最低卡榜首3粒=1碗飯！健康吃湯圓3招

中秋節怎少得湯圓呢？不過湯圓由糯米製成，卡路里不低，1粒已相當於1/4碗飯。市售的湯圓口味，除了傳統的花生和芝麻，近年甚至有黑糖珍珠奶茶、奶黃流沙等口味，有台灣營養師就整理了11款湯圓熱量排行榜，另外亦有名醫的9大小貼士，教你如何食湯圓食得更健康。



湯圓口味多變，常見的有紅豆、花生、芝麻、黑糖，不只甜，鹹的亦有鮮肉鹹湯圓等，台灣營養師楊斯涵曾在其facebook專頁中，分享了11種不同口味湯圓的熱量和碳水化合物含量，紅豆餡居然是最低卡，但其他口味你又猜得到嗎？

第11位：紅豆｜58卡｜9克碳水化合物（資料圖片／馮嘉雯攝）

按圖看營養師列出的湯圓熱量排行：

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湯圓熱量排名｜紅豆最低卡

第1位：黑糖珍奶｜93卡｜13克碳水化合物

第2位：芝麻｜78卡｜8克碳水化合物

第3位：草莓煉奶｜73卡｜10克碳水化合物

第4位：花生｜73卡｜9克碳水化合物

第5位：黑糖｜71卡｜9克碳水化合物

第6位：布丁｜66卡｜11克碳水化合物

第7位：抹茶｜62卡｜9克碳水化合物

第8位：鮮肉鹹湯圓｜60卡｜7克碳水化合物

第9位：流沙｜59卡｜9克碳水化合物

第10位：奶茶｜59卡｜8克碳水化合物

第11位：紅豆｜58卡｜9克碳水化合物



湯圓熱量｜健康吃防過量貼士

除了列出熱量之外，她亦有3點建議，讓大家即使不小心吃多了湯圓，仍不至於身形大走樣。

（1）調整分量 無糖湯水

認清自己所吃的湯圓熱量後，酌量調整分量，別吃太多，煲湯圓的湯亦以無糖為最理想。

（2）先吃蔬菜白質

糯米粉製成的湯圓皮，屬於高升醣指數的醣類食物，建議先吃蔬菜和蛋白質墊底，再享用湯圓作飯後甜品，延緩血糖暴升。此外，不妨吃香菇、肉絲等作餡料的鹹湯圓，比起甜味湯圓能穩定血糖。

（3）4粒=1碗飯運動消耗

湯圓的平均熱量為70卡，通常大家每次都至少吃4粒，即280卡，相等於1碗飯。若要消耗所攝取的熱量，需急步走1小時、踩單車1小時、慢跑30分鐘或游泳30分鐘。吃得再多，運動量當然也要再增加了。

傳統口味與新派湯圓各有捧場客，但糯米熱量不低，而且頂胃，建議愛吃的朋友也不要食得過量，吃完也最好做點運動來抵銷所攝取之卡路里。（資料圖片）

資料來源：楊斯涵營養師的美味生活、林杰樑