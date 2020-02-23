【健康湯水食譜】魚翅瓜蟲草花湯補肺益腎　如何分辨魚翅瓜生熟？

魚翅瓜，未必如冬瓜、節瓜、南瓜般常見，但其實它是一種營養豐富的食材，纖維高又低卡等，坊間除了會製成魚翅瓜盅之外，也會煲湯，今個星期煲的，正是魚翅瓜蟲草花湯，味道清甜，亦適合大部分人飲用。 攝影：鄧穎琪

魚翅瓜，未必太多人認識，究竟它是甚麼？美國書籍《蔬菜大全》中，記載了一種「無花果葉瓜」（Fig-leaved Gourd），瓜葉和瓜形都與我們認知的魚翅瓜的完全相似，屬葫蘆科南瓜屬。縱然跟南瓜同屬，不過魚翅瓜無論是形狀、紋理等都跟西瓜較為相似，同樣是圓滾滾，綠色瓜皮上並帶有白色斑紋。瓜皮顏色深淺會隨瓜的生熟程度變化，瓜愈老，皮愈淺。講開瓜皮，不得不說魚翅瓜皮真的好硬，極難切開，除了要用鋒利的刀外，一定得花點力，所以我更不會花工夫去皮。

魚翅瓜，為何叫「魚翅瓜」？原因很簡單，它的白色瓜肉一梭梭，橫生成絲狀，看上去像魚翅一樣，至於口感呢，則有點似在吃白蘿蔔絲。魚翅瓜的瓜核有白有黑，今次這個瓜，其瓜籽較深色，像西瓜核一樣，那是代表瓜已夠成熟。有人會把瓜籽一併放去煲湯，個人習慣是「去到就去」，大粒又明顯的核我會去走，但由於不會把煲湯的魚翅瓜切得太細件，所以有些藏在肉裡的瓜，我也沒刻意去挖。

未煮的魚翅瓜，瓜肉看起來蠻像冬瓜。

不過當魚翅瓜煲熟之後，就很明顯見到一絲絲的瓜肉，粗幼度跟魚翅差不多，大概「魚翅瓜」也是這樣命名。

這個湯用的所有湯料，魚翅瓜、粟米、紅蘿蔔與栗子，都是味道偏甜，所以不用額外調味，一呷之下已感受到它的清甜，這種甜味是湯料賦予，既足味又恰到好處。

這個湯不但足料，而且味道夠甜又有營養，連小朋友都會喜歡飲。

魚翅瓜蟲草花湯食譜

整個湯有補肺益腎，健脾養胃功效，可有助增強抵抗力。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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