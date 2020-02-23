【扇貝冷知識】驚現200隻眼如超級望遠鏡　扇貝vs帶子如何分辨？

扇貝原來有眼睛？而且有200隻之多！科學家說它們更好比超級望遠鏡般精準，至於帶子有沒有眼睛是個未知數。哎…扇貝和帶子，兩者有何分別？平日吃的刺身帆立貝又是甚麼？聞說扇貝和帶子是雌雄同體，亦說有公乸之分，迷思如此多，一文看清來龍去脈認識扇貝和帶子。

西蘭花炒帶子、蒜蓉蒸帶子，未知是否帶「子」意頭好，一般人見到圓柱、白肉、一絲絲的柱肉就叫帶子。在街市走一趟或到酒家的大魚缸前八卦一番，帶子有尖殼又有圓殼，兩者的真身其實不一樣。

柱肉不帶殼難分是扇貝還是帶子，不過兩者的肉感有明顯分別，扇貝口感柔軟；帶子一般較韌。（馮嘉雯攝）

請點擊下圖了解扇貝、帶子如何分辨？

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上述提及扇貝的裙邊邊緣有好多觸手及眼點，扇貝原來是有「眼」的生物，不過眼睛的尺寸很少，每點只有1毫米大如罌粟籽，並足足有200隻眼睛！位於上百個觸手的頂端，可以延伸出殼外。

扇貝的裙邊邊緣有200隻眼睛，位於上百個觸手的頂端。（圖片轉自Phys.org/Ceri Jones, Haven Diving Services）

扇貝的200隻眼睛；400個視網膜如何操作？請按圖一窺究竟︰

扇貝除了有200隻眼的科學趣談外，柱肉二變一；是男是女如何分，同是迷思之一。按豐洲市場網頁上解構扇貝的資料，扇貝起初其實有2粒柱肉，但只有一粒會成長，另一粒會慢慢退化，最後僅剩一粒白色柱肉，即是它們的閉殼肌。年幼時的扇貝其實是雌雄同體，當接近產卵期，生殖腺會膨脹，這時可以依顏色來區分性別，白色是雄性，橙紅色是雌性。

年幼時的扇貝是雌雄同體，當接近產卵期，生殖腺會膨脹，依顏色便能區分性別，（上）白色是雄性，（下）橙紅色是雌性。 （資料圖片、MonicaVolpin/Pixabay）

至於黑色部分是內臟，屬於肝臟和胰腺的部分，因為有機會積聚消化物或含毒素，故不宜進食。香港食物安全中心曾指出，貝類的內臟容易積聚重金屬，如鎘及麻痺性貝類毒素，建議烹調前，最好將貝類的內臟和生殖腺去除，只吃白色的柱肉。

扇貝黑色部分是內臟，有機會積聚消化物、毒素及重金屬，烹調前最好去除不要食用。（meineresterampe/Pixabay）

如何挑選新鮮的扇貝、帶子？

據《香港海鮮採購食用圖鑑》一書有以下的選購貼士，請按以下各圖了解︰

市面上亦有冷凍的扇貝柱肉出售，尺寸由大至小排起分別為2L、L、M、S、2S、3S、4S、5S、6S。如跟「日本標示」（每公斤計）的2L扇貝規格，如用「國際標示」（每磅計）約是7至10隻。每公斤隻數的多寡便取決於每隻扇貝的重量，若劃一以同樣重量磅重，隻數愈少，代表扇貝的尺寸愈大、肉愈厚。

以同樣重量比較，隻數愈少，代表扇貝的尺寸愈大、肉愈厚。 上圖為 3L 的北海道扇貝（帆立貝）。（鄧倩螢攝）

至於解凍食用方面，請按下圖了解食安中心推薦的解凍方法及須知︰

參考資料︰《香港海鮮採購食用圖鑑》袁仲安著/Phys.org/New York Times/豐洲市場/世界高級品/瑤柱中的重金屬/解凍方法大比拼