【高糖食物】無糖低糖未必健康！20種高糖陷阱食品維他命水都中招

高糖飲食，一直被指是糖尿病、心臟病與癡肥等元凶，雖然有人在情緒低落時，希望藉着甜食安撫自己，但食得糖多很可能會上癮，絕對是對身體造成「甜蜜的負擔」！坊間有不少食品，標榜「無糖」、「零卡路里」、「低脂」等等，消費者見到就大吃特吃，以為會比較健康，但實際上卻並非如此。以下就介紹20種高糖食物，部分正正標榜是無糖、低脂之選，不過當中卻隱藏了糖醇等其他添加劑，現在就教你避開這些陷阱。

避開高糖飲食，不等於鼓吹大家完全不吃糖，因為身體始終需要糖分轉化成能量，若你攝取零糖分，人就會變得乏力。因此，食糖要食得健康！首先，絕對要避免食用添加糖，因為它的熱量和糖分都比天然糖還要高，容易致肥。專家建議盡可能攝取天然糖分，如：蜂蜜、水果或粗糖（Jaggery，即甘蔗或海棗蜜汁經高溫烹煮後所凝結的糖，屬非精製糖）。

大家都知甜食有糖，但其實許多鹹點都一樣超高糖，吃了而不自知，比蛋糕、糖果等等更邪惡。（SharonMcCutcheon@Unsplash）

以下就會列出20種可免則免的高糖食品，你日常飲食中又吃了幾多款？

1.低脂乳酪｜乳酪可刺激腸道健康，對消化系統有益。一般人總認為低脂乳酪、低脂牛奶較全脂的健康，原來是個謬誤！營養師揭露，為了使低脂乳酪的味道可媲美全脂乳酪，生產商製作時添加了糖和調味劑，所以沒太大分別。（資料圖片）

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資料來源：StyleCraze